Putin obdaril mame v vojni padlih fantov, ne boste verjeli, kaj so dobile

Ruski predsednik Vladimir Putin je znan kot krvoločen mož, ki vojno za Ukrajino bije na krut in nečloveški način. Mnogi mu zato pravijo kar mesar, zaradi njegovih ukazov pa je na bojiščih umrlo že ogromno Rusov, mladih in starih. A Putin je na svoj način poskušal pokazati tudi, kako zelo on in Rusija cenita požrtvovalnost moških in fantov, ki so za domovino dali življenje.

Tako so člani njegove politične stranke obiskali nekaj mam padlih vojakov, da bi se jim zahvalili, odnesli pa so jim tudi šopek rož in celo darilo. A ob pogledu na slednje marsikdo ni mogel verjeti svojim očem. Putinu in njegovim strankarskim kolegom se je namreč zdelo primerno mamam padlih vojakov podariti napravo za mletje mesa!

Resnična hvaležnost ali propaganda?

»To lahko stori samo bolnik. Njegova vojna je eno samo klanje, in da mamam ljudi, ki so umrli zaradi njega, podari pripomoček, ki ga uporabljajo mesarji, je neslana šala,« je na družabnem omrežju novico o Putinovi »dobrosrčnosti« komentiral britanski spletni uporabnik. Z njim se je strinjalo na stotine ljudi z vsega sveta, Rusije, ki so cvetje in napravo za mletje mesa dobile v dar, pa tega mnenja ne delijo.

»Rada bi se zahvalila Rusiji za darila, za čudovit šopek. In podarili ste mi napravo za mletje mesa, to sem res potrebovala in že dolgo sem načrtovala nakup,« je denimo dejala ena od Rusinj, ki sta jo obiskala predstavnika Putinove stranke, na njihovi spletni strani pa so nato objavili posnetek. Seveda so se mnogi ob tem vprašali, ali je bila Rusinja resnično tako zelo hvaležna, ali gre zgolj za propagando.