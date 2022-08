Punca rodila na avtobusu

Tako se je zgodilo 17. avgusta, ko je potnica na avtobusu podjetja FlixBus na vožnji iz Pariza do Varšave, kamor je bila namenjena, kar rodila. Vse se je srečno končalo, mamica in fantek sta oba živa in zdrava.

Potnica je dobila popadke tik preden so se ustavili na glavni avtobusni postaji v mestu Poznan. Priseben voznik avtobusa je takoj poklical reševalno službo, na pomoč so priskočili sopotniki, tako da je otročiček srečno ugledal luč sveta namesto v bolnišnici kar na FlixBusu.

»Fantek je,« je podjetje ponosno napisalo na družbenih omrežjihFOTO: Flixbus

»Fantek je,« je podjetje ponosno napisalo na družbenih omrežjih in novorojenčku podarilo prav posebno presenečanje, poroča Videosvet. Do polnoletnosti ima brezplačno karto za vse prevoze tako avtobusa FlixBus kot tudi vlaka FlixTrain.