Psička poginila po striženju, lastnica krivi salon: »Njena pljuča niso zdržala«

Novica o smrti tritedenske pudlice Tilly je pretresla ljubitelje živali v Srbiji. Njena lastnica trdi, da je psička poginila po tretmaju v enem izmed beograjskih salonov za striženje psov, za tragedijo pa krivi negovalca psov zaradi, kot navaja, grobega in neodgovornega ravnanja.

Na Instagramu je delila čustveno objavo, v kateri poziva vse lastnike, naj dobro premislijo, komu zaupajo svoje ljubljenčke. »Na žalost Tilly ni več med nami. Verjamem, da je bilo njeno življenje ugasnjeno zaradi grobosti med tretmajem. Bila je ljubljena, crkljiva in zame je pomenila vse,« je zapisala in dodala, da želi, da se njena zgodba deli, da bi se preprečile podobne tragedije.

Negovalec: »Med striženjem je pes hitro dihal«

Ko je zgodba postala viralna, se je oglasil tudi lastnik salona, ki je izrazil sožalje in pojasnil svojo plat dogodka.

Trdi, da je Tilly že prej bila v salonu in da je tretma potekal običajno, z uporabo standardnih metod pomirjanja, ki ne vključujejo sile. Poudarja, da je pes po striženju kazal znake pospešenega dihanja, o čemer je takoj obvestil lastnico in ji svetoval obisk veterinarja.

»Na žalost sem zvečer izvedel, da je Tilly poginila. Obdukcija ni bila opravljena, pregledali so jo različni veterinarji, vendar vzrok smrti še ni znan,« navaja Miletić.

Dodaja tudi, da so obtožbe, izrečene v javnosti, neutemeljene ter da je njegov salon odprt za inšpekcijo in sodelovanje s pristojnimi institucijami, poroča Blic.

Meščani obmetavali salon z jajci

Celoten primer je sprožil val komentarjev na družbenih omrežjih, številni lastniki hišnih ljubljenčkov pa izražajo zaskrbljenost in pozivajo k strožjemu nadzoru dela salonov za nego psov. Razjarjeni meščani so z jajci obmetavali vrata salona v Beogradu.

Lastnica psičke se še vedno težko sooča z izgubo in je na družbenih omrežjih delila ganljivo sporočilo, v katerem opisuje zadnje ure življenja svoje Tilly.

Kot je zapisala, je psička v salon odšla vesela, zdrava in polna zaupanja, iz tretmaja pa se je vrnila v težkem stanju. »Prenehala je jesti, dihanje ji je bilo oteženo, bila je popolnoma izčrpana. V nekaj urah se je vse spremenilo,« trdi lastnica, ki verjame, da je Tilly med striženjem utrpela poškodbo pljuč.

»Veterinarji so se za njeno življenje borili pozno v noč, vendar žal neuspešno. Njena pljuča preprosto niso zdržala,« je zapisala.

»Tilly je imela komaj tri mesece in pol. Ne bi smela umreti«

Posebej poudarja, da je bilo njeno zaupanje izigrano. »Verjela sem, da tisti, ki delajo s psi, to počnejo iz ljubezni, a žal ni vedno tako.«

Na koncu je naslovila apel vsem lastnikom hišnih ljubljenčkov, naj bodo previdni pri izbiri salona in negovalca.

»Ne puščajte svojih psov kar komurkoli. Ne pustite se zavesti z lepim interjerjem in nasmehom. Vprašajte, kako ravnajo s psi, posebej z mladiči. Zahtevajte priporočila in opazujte vse, kar se dogaja,« je sporočila in poudarila, da to bolečo zgodbo deli ne le v spomin na Tilly, temveč tudi kot opozorilo, da se podobna tragedija nikoli več ne ponovi. »Tilly je imela komaj tri mesece in pol. Ne bi smela umreti,« zaključuje lastnica in poziva ljudi, naj njeno zgodbo delijo naprej in s tem pomagajo zaščititi tiste, ki se ne morejo braniti sami.