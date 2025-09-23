Psička Penny je samička in samček hkrati

Emma Priest je doživela velik šok, ko je izvedela, da ima njihova zlata prinašalka Penny tako moške kot ženske spolne organe. Družina je psičko pripeljala v hišo kot terapevtsko žival za Emmina otroka, ki trpita za avtizmom in ADHD (motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo).
Družina se je za operacijo odločila zaradi zdravstvenih zapletov; zaradi edinstvene telesne zgradbe psička namreč trpi zaradi pogostih okužb, kot so povedali veterinarji, pa ima zaradi neobičajno nameščenega modnika tudi večje tveganje za razvoj raka na modih.
Emma je že začela zbirati sredstva, med drugim na portalu GoFundMe, za operacijo, ki naj bi bila 16. oktobra. Zbrati mora okoli 1000 funtov, saj zavarovalnica ne krije prirojenih telesnih napak. »Veterinarji so dokaj prepričani, da bo Penny po operaciji lahko živela kot samička, čeprav je del njenih spolovil zunaj telesa. Z medicinskega vidika si želimo le, da bo zdrava in bo lahko živela najbolj kakovostno življenje, kar ga lahko,« pravi Emma.