Psička Penny je samička in samček hkrati

Emma Priest je doživela velik šok, ko je izvedela, da ima njihova zlata prinašalka Penny tako moške kot ženske spolne organe. Družina je psičko pripeljala v hišo kot terapevtsko žival za Emmina otroka, ki trpita za avtizmom in ADHD (motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo).

Družina je psičko takoj vzljubila. FOTO: Osebni Arhiv

Ob prihodu v nov dom je Emmin možopazil, da psička ni povsem običajna. Domnevo so preverili pri veterinarju, ta pa je povedal, da ima Penny popolnoma funkcionalno modo in en jajčnik, kar je zelo redka prirojena napaka, ki prizadene približno enega od 100.000 psov. Žival je torej hermafrodit. Poleg moda in jajčnika ima tudi polovico maternice in en jajcevod, deli njenega reproduktivnega sistema pa so nameščeni zunaj, na sredini njenega trebuha namesto med zadnjimi nogami. Ta nenavadna kombinacija je povzročila veliko zanimanje med veterinarji, ki se še vedno niso odločili, katerega spola je pravzaprav Penny. »Še vedno ne vedo, ampak danes je tako in tako modno, da si nebinaren,« pravi lastnica psa. Vendar bo ta v kratkem postal samička, saj bodo moške dele spolnih organov živali odstranili.

Družina se je za operacijo odločila zaradi zdravstvenih zapletov; zaradi edinstvene telesne zgradbe psička namreč trpi zaradi pogostih okužb, kot so povedali veterinarji, pa ima zaradi neobičajno nameščenega modnika tudi večje tveganje za razvoj raka na modih.

Emma je že začela zbirati sredstva, med drugim na portalu GoFundMe, za operacijo, ki naj bi bila 16. oktobra. Zbrati mora okoli 1000 funtov, saj zavarovalnica ne krije prirojenih telesnih napak. »Veterinarji so dokaj prepričani, da bo Penny po operaciji lahko živela kot samička, čeprav je del njenih spolovil zunaj telesa. Z medicinskega vidika si želimo le, da bo zdrava in bo lahko živela najbolj kakovostno življenje, kar ga lahko,« pravi Emma.