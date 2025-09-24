Psiček trepetal in šepal zaradi krikov zapornikov: »To, kar se je zgodilo, je sramota«

Na Severnem Irskem je v zadnjih tednih močno odmeval primer kokeršpanjela Baileyja. Tamkajšnji aktivisti za pravice živali so namreč dokončno dosegli, da psiček lahko zapusti prostore zapora Magilligan, v katerem je bil nastanjen kot pes pomočnik nasilnim zapornikom, spolnim prestopnikom in tistim, ki so bili obsojeni zaradi zlorabe živali. Poročila o tem, da se Bailey tam ni prav dobro počutil, so se pojavila že avgusta. Ponoči naj bi zaradi zaporskih alarmov postal živčen. Zaradi krikov in pretepov naj bi začel tudi trepetati in šepati.

Prostor si je delil z nasilneži in spolnimi prestopniki.

Organizacija za dobrobit živali Causeway Coast Dog Rescue je po poročanju časnika The Guardian sporočila, da so psa nastanili v strogo varovanem objekt brez certificiranega usposabljanja ali nadzora terapevtskega psa. Zato so z namenom njegove osvoboditve organizirali proteste ter lobirali pri ministrstvu za pravosodje, da bi nekdanjega družinskega psa preselili.

Aktivisti so v tem primeru dosegli pomembno zmago.

Želja se jim je v začetku tega tedna končno uresničila. »Bailey je zapustil to okolje in zdaj živi v družinskem domu z nekom, ki zna skrbeti zanj,« je za Belfast Telegraph povedal Jon Burrows, poslanec Ulsterske unionistične stranke. »Upam, da si bodo prizadevali najti stalni dom za Baileyja. To, kar se je zgodilo, je sramota.«

S pravosodnega ministrstva so sporočili, da psa v zaporu niso zanemarjali. »Bailey je registriran pri lokalni veterinarski ambulanti in je v dobrem zdravstvenem stanju. Zaporniška služba jemlje svojo dolžnost skrbi za živali resno in sodeluje z organizacijami za dobrobit živali, da bi mnogim psom zagotovila ljubeče domove in izpolnjeno življenje.« V omenjeni organizaciji o tem niso tako zelo prepričani. Zato so pred bodečo žico v Magilliganu organizirali še en protest, s katerim so želeli sporočiti, da je Bailey sicer na prostosti, a da v severnoirskih zaporih niso ustrezni predpisi in zaščitni ukrepi za druge pse in živali.