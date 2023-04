Psa so naučili, da pozvoni, ko ga tišči ... (VIDEO)

Tudi če svojega hišnega ljubljenčka redno vodite ven, se vam je verjetno kdaj zgodilo, da ni zdržal, zato se je nenadoma zmešalo, tega pa po logiki, da ste se že skoraj vrnili s sprehoda, niste mogli predvideti.

Enako se je zgodilo lastnikom prisrčnega Luisa, ki so se zato odločili, da ga naučijo pozvoniti, ko hoče ven:

»Glede na to, da živimo v 3. nadstropju stanovanjske hiše, smo želeli najti način, da bi nam Louis povedal, kdaj mora opraviti potrebo in ta metoda zvonca nam je rešila življenje. Ven ga peljemo 2-3 krat na dan po urniku, vendar smo ga naučili, da pozvoni, če mora kdaj oditi sredi dneva. Najpomembneje je, da smo že od začetka dosledni. Zvoniti smo začeli vsakič, ko smo ga peljali ven, medtem ko se je učil in sčasoma je začel zvoniti tudi sam,« so zapisali v objavljenem posnetku na družbenih omrežjih, poroča Informer.rs.