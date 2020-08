Prvi teden na Touru za Rogliča boj za preživetje

Primožu Rogliču padec v 4. etapi kriterija Dauphiné ne bo preprečil nastopa na 107. Touru, ki se bo v soboto začel v Nici. Kako bo vplival na njegove možnosti, da bi osvojil rumeno majico, ta čas ne ve nihče, niti Primož Čerin, ki je z nastopom na dirki po Franciji leta 1986 oral slovensko kolesarsko ledino, zdaj pa je eden od tistih, ki mu Roglič v slovenskih kolesarskih krogih najbolj zaupa.



Do nesrečnega Rogličevega padca na generalki za Tour se je zdelo vse kot na dlani. Slovenski zvezdnik je po prepričljivi zmagi na dirki Tour de l'Ain rumeno majico nosil tudi na kriteriju Dauphiné. Vprašanj o tem, kdo je najmočnejši v ekipi Jumbo Visma, ni bilo več, prav tako ne, kdo je prvi favorit za zmago na francoski pentlji. Vendar je sledil predčasen umik z dirke, nato pa medijski molk o njegovem stanju, ob katerem so se pojavila tudi ugibanja, ali bo 30-letni Kisovčan sploh startal v Nici.



»O Primoževem startu ni dvoma, lahko pa samo ugibamo, kako je padec vplival na njegove možnosti za zmago. Tudi on nima jasne slike, idealno zanj bi bilo, če bi imel še teden dni časa in vmes še eno dirko, na kateri bi videl, kako dobro mu gre. Padec mu je morda kaj vzel, morda pa tudi kaj dal. Včasih je kakšen dan brez kolesa celo dober za telo, da si spočije, za glavo pa je ta položaj obremenilen. S tem pa se je treba sprijazniti, drugega izhoda ni, treba se je postaviti na start, se izogibati padcem in tehničnim težavam ter prve dneve preživeti brez izgub časa,« Čerin poudarja, da bo že prvi teden ključen za Rogliča. In ta teden bo zelo zahteven, saj je trasa Toura letos precej drugačna, kot smo jih vajeni iz preteklosti.

Tour, kot ga še ni bilo

»Trasa je povsem atipična, takšne se v novejši zgodovini Toura ne spomnim. V prvem tednu lahko pričakujemo le dva sprinta, doslej pa je bil malodane ves prvi teden sprinterski, vmes je bila morda še kakšna vožnja na kronometer. Tokrat bo že uvodna etapa v Nici težavna, na zavitih cestah ob morju, z veliko pločniki in krožišči, na njej pa 200 rezultata željnih kolesarjev, ki se bodo na vse pretege trudili, da pridejo do zmage in rumene majice. Že v drugi etapi sledijo resni klanci, kdor ne bo že vrhunsko pripravljen, si bo lahko hitro nabral sekunde ali minute zaostanka,« o prvih pasteh pravi Čerin, ki na letošnji dirki ne izključuje presenečenj, saj so razmere v tej pokoronski sezoni specifične.



»Pred Tourom imajo v običajnih razmerah kolesarji v nogah 20 ali 30 startov, pridejo vrhunsko pripravljeni. Teh startov je zdaj precej manj in je pri marsikom pripravljenost vprašljiva. Za Primoža ocenjujem, da je kljub padcu ta čas na 85 ali 90 odstotkih pripravljenosti, v prvem tednu bo morda trpel, vendar bo imel velike možnosti za vrh, če ga preživi,« je Čerin prepričan, da se bodo iz dneva v dan Rogličeve delnice višale, če ne bo izgubil stika z vrhom.



Blizu njega pričakuje tudi Tadeja Pogačarja. »Trasa ustreza obema, je za kompletne kolesarje. Tadej ima lepo priložnost, da unovči to, da se zna dobro postavljati v skupini, da zna izkoriščati delo drugih ekip. Četudi njegova morda ni dovolj močna za boj za vrh, je on običajno zraven, ko pride odločilni trenutek,« je vrline 21-letnega slovenskega šampiona iz ekipe UAE izpostavil Čerin. Bo odločilna šele predzadnja, 20. etapa s 36 km dolgo vožnjo na kronometer na smučarsko središče La Planche des Belles Filles?



»Že pred zadnjim tednom se lahko zgodi kaj nepričakovanega, je pa res, da ta etapa izstopa. Najprej je 20 km ravnine, nato še 16 km vzpona, ki je zahtevnejši od tistega na Pokljuko, kjer je potekalo slovensko prvenstvo. Odpira veliko vprašanj, kako se je lotiti, z enim kolesom ali z menjavo pred vzponom. Treba pa je ohraniti tudi še dovolj moči, čeprav so pred njo številne zahtevne etape. To bo velik zalogaj. Če bodo razlike med najboljšimi še majhne, se lahko vse obrne na glavo,« Čerin pričakuje napet boj za rumeno majico do konca, če bo šlo po sreči, z dvema Slovencema v glavnih vlogah.