Prvi moški v Veliki Britaniji, ki je naravno zanosil, si želi še več otrok (FOTO)

Medtem ko razprava o transspolnosti še vedno buri duhove, želita Malachi Clarke in njegov partner Charlie Bennett pokazati, da je mogoče naravno roditi otroka in srečno živeti kot družina – tudi če je eden izmed staršev transspolna oseba.

Njuna zgodba se odvija v mirnem angleškem predmestju, kjer starši sprehajajo vozičke in stari starši pomagajo pri vzgoji. Njuni dveletni sin Baby A ima dva očeta – 27-letnega Malachija, ki je transspolni moški, in 31-letnega Charlieja, ki je gej. Malachi je prvi trans moški v Veliki Britaniji, ki je naravno spočel otroka in svojo zgodbo delil z javnostjo.

»Najin sin me kliče 'Daddy', Charlieja pa 'Dadda',« pravi Malachi in dodaja, da si želi pokazati pozitivno plat transspolnosti.

»Mediji nas pogosto prikazujejo kot nevarne, a midva sva samo običajen par, ki živi svoje življenje. Želiva biti odprta glede tega, da lahko tudi trans osebe ustvarijo družino. Če si trans in želiš imeti otroke na naraven način, lahko – tako kot sva midva,« pojasnjuje.

Ljubezenska zgodba, ki je redkost v trans skupnosti

Malachi se je kot transspolni moški razkril pri 17 letih, pri 19 začel s hormonsko terapijo in pri 20 opravil operacijo odstranitve dojk. S Charliejem, ki dela v vrtcu, sta se spoznala pred tremi leti na Facebook Dating in takoj začutila močno povezanost.

»Ko sva se srečala, sva se enostavno zaljubila,« pravi Malachi. »Charlie je naslednji dan prišel k meni in nikoli več odšel. Po enem mesecu sem izvedel, da sem noseč, šest mesecev kasneje sva bila zaročena in zdaj sva skupaj že skoraj tri leta.«

Čeprav večina trans moških, ki želijo imeti otroke, uporabi umetno oploditev ali darovalca sperme, sta se Malachi in Charlie odločila za naravno spočetje. To je bilo mogoče, ker je Malachi zaradi hudih težav z aknami prenehal jemati testosteron že 18 mesecev prej, zaradi česar je njegova plodnost ostala nespremenjena.

Malachi pravi, da v trans skupnosti ni veliko gejevskih parov, saj geji pogosto ne sprejemajo trans moških kot del svoje skupnosti. »Mnogi geji nas vidijo kot fetiš ali pa pravijo: 'Nisem čisto gej, če spim s tabo, ker imaš drugačne telesne lastnosti.'«

Charlie pa je od začetka gledal na stvari drugače. »Ljudje smo različni in meni ni bilo pomembno, ali je Malachi trans ali ne. Zame je bil preprosto čudovita oseba,« pravi.

Ponosno pove, da je kot moški rodil otroka

Ko je Malachi izvedel, da je noseč, je bil presrečen. »Nosečnost mi je dala občutek, da sem bolj jaz kot kdaj koli prej. Všeč mi je bilo in z veseljem bi bil še enkrat noseč,« pove. Čeprav je uradno pravno priznan kot moški, je bil na sinovem rojstnem listu zapisan kot mati, kar ga ne moti. »Jaz vem, kdo sem – njegov oče.«

Njuna skupnost jima je naklonjena, še posebej v lokalnem parku, kjer druge mamice pogosto pristopijo in želijo spoznati njunega sina. »Seveda dobiva vprašanja, kot so: 'Kako sta ga imela?' ali 'Ali je posvojen?', a se nama ne zdi problematično,« pravi Charlie.

V prihodnosti si želita še enega otroka. »Želim si, da bi imel najin sin bratca ali sestrico, da ne bi bil nikoli osamljen,« pravi Malachi, ki se je šest tednov po porodu vrnil k hormonski terapiji, a je pripravljen to ponovno prekiniti, če bo želel še enega otroka.

»Nimam namena opraviti genitalne operacije, saj ne verjamem, da spol določajo operacije. S Charliejem sva srečna, tako kot je,« zaključuje, poroča Mirror.

