Prve besede dojenčice, ob katerih vas bo spreletel srh (VIDEO)

Uporabnica tiktokaje bila navdušena, ko je njena hčerkica začela govoriti prve besede, zato jo je kakor večina staršev pri tem želela posneti. A navdušenje je kmalu zamenjala groza, saj so bile hčerkine prve besede »Mami, pomagaj mi.« Dojenčico so nato odpeljali v bolnišnico, kjer so jo morali operirati zaradi šuma na srcu.Posnetek je zgrožena Shawna pospremila z napisom »Ko so prve besede vaše hčerke klic na pomoč, je grozljivo«, ima pa že več kot milijon ogledov.