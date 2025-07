Prva vožnja z luksuznim vlakom odpadla, razočaranim potnikom bodo vrnili denar

V petek bi se moral iz Londona v Cornwall na svojo prvo vožnjo podati luksuzni vlak Britannic Explorer. A kljub velikemu slavju v četrtek, s katerim je podjetje Belmond dan pred napovedanim potovanjem proslavilo začetek delovanja vlaka, je ta 4. julija ostal negiben na tirnicah.

Potniki, ki so za tridnevno potovanje plačali med 22.400 in 55.000 britanskimi funti (25.940 do 63.690 evrov), pa so ostali z dolgim nosom. Podjetje jih je obvestilo, da je vožnja odpovedana zaradi »zaključnih dodelav«.

Vse je urejeno v značilnem britanskem slogu.

Britannic Explorer je pravi lepotec med vlaki. Notranja oprema, ki je delo podjetja Albion Nord, ustreza tudi najzahtevnejšim gostom in vključuje preproge, stilno pohištvo in umetnine, vse to v značilnem britanskem slogu. Vlak ima na voljo 18 kabin – tri velike apartmaje in 15 manjših.

Te so narejene tako, da popotnikom med izletom ponujajo popolno udobje. Na vlaku naj bi iz vrhunskih domačih britanskih sestavin pripravljal obroke priznani kuhar Simon Rogan, lastnik restavracij, ki skupaj premorejo osem Michelinovih zvezdic, in dve Michelinovi zeleni zvezdici. Bar v vlaku je urejen po navdihu viktorijanskih lekarn, ponuja pa izbran nabor koktajlov in žganih pijač. Na vlaku je tudi soba za velnes.

Otvoritvena zabava

Otvoritvena zabava, ki jo je vodila znana igralka Keira Knightley, je bila zastavljena v velikem slogu, z izbranimi gosti in šampanjcem, ki je tekel v potokih.

Podjetje Belmond, ki upravlja tudi znameniti Orient Express, je potnikom ponudilo povračilo vseh stroškov, ni pa razkrilo natančnega razloga za odpoved prve vožnje. Navdušenci nad vlaki, ki so opazovali vlak na testni vožnji 13. aprila, vedo povedati, da na novo vgrajena avtomatska vrata niso delovala, kot bi morala.

A četudi je prvi izlet odpadel, to še ne pomeni, da prihodnjih voženj ne bo. Podjetje na spletni strani navaja, da se bo Britannic Explorer podal na pot 21. julija, na napovedano potovanje iz Londona v Srednji Wales.