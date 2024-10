Prva dražba umetnine, ki jo je izdelal robot

Dražbena hiša Sotheby's bo konec tega meseca organizirala svojo prvo dražbo umetniškega dela, ki ga je ustvaril robot. Prodajali bodo sliko AI God (v prevodu: bog umetne inteligence). Gre za portret slovitega matematika in računalniškega strokovnjaka Alana Turinga, ki je razbil kodo nemškega šifrirnega stroja Enigma in bistveno vplival na razplet druge svetovne vojne. Portret v mešani tehniki je ustvarila Ai-Da, robotka britanskega galerista Aidena Mellerja.

Umetnica denarja ne bo dobila na svoj račun.

Ai-Da je že sama po sebi umetniško delo, so prepričani njeni izdelovalci. Pri ustvarjanju uporablja kamere namesto oči ter robotske roke, njena umetniška žilica pa je plod algoritmov umetne inteligence. Robotko z osupljivimi sposobnostmi so izdelali leta 2019, predstavili pa so jo na Univerzi v Oxfordu in beneškem bienalu. Slika AI God je bila prvič razstavljena maja letos na sedežu Združenih narodov. Robotka je imela ob prvi razstavi tudi slavnostni govor.

Robotkin portret je bil prvič razstavljen na sedežu Združenih narodov. FOTO: Ai-da

»S spominjanjem Alana Turinga v svojem umetniškem delu, ki je bilo prikazano v Združenih narodih, želim počastiti njegove prispevke k razvoju sodobnega računalništva in umetne inteligence,« je povedala ob tej priložnosti. Dražba Turingovega portreta bo 31. oktobra, pričakujejo pa, da bodo za sliko iztržili od 110.000 do 167.000 evrov. Umetnica tega denarja seveda ne bo porabila sama, stekel se bo na račun njenega človeškega mecena.