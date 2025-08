Prsi vplivnici nekontrolirano rasle: komaj se je gibala, bolečine pa neznosne (VIDEO in FOTO)

Michelle Sekwena, vplivnica iz Južne Afrike, je na svoj 25. rojstni dan imela velikost prsi 32A, ne da bi slutila, da se bo njihova velikost v naslednjih mesecih povečala kar petkrat. Vzrok za to je redka motnja, znana kot gigantomastija.

Sprva je občutila bolečine v prsih, ki so postale rdečkaste in srbeče, še posebej ob nošenju modrčka. Kmalu so začele nenadzorovano rasti, Michelle pa je v najhujši fazi komaj prehodila kratke razdalje brez občutka izčrpanosti in bolečin.

To redko stanje se običajno pojavi v puberteti ali med nosečnostjo, povzroča pa prekomerno in hitro rast prsnega tkiva, čeprav se lahko pojavi tudi brez jasnega razloga.

Michelle je v tistem času delala kot prodajalka, vendar so ji simptomi močno otežili vsakdanje življenje.

»Ljudje so mislili, da sem noseča, povsod so me čudno gledali. Izgubila sem samozavest. Bolela so me hrbtenica in kolena, imela sem stalne glavobole. Niti spočiti se nisem mogla, kaj šele dobro spati,« je povedala v izpovedi za Daily Star.

Čeprav je gigantomastija večinoma benigna (nerakava), so fizične in čustvene posledice lahko izjemno izčrpavajoče.

»Bilo je zelo depresivno. Ljudje so se mi smejali in buljili vame. Nosila sem široka oblačila in puloverje s kapuco, da bi zakrila prsi. Samozavest sem imela na ničli,« je dejala Michelle.

Viralna senzacija

Na koncu so jo napotili k specialistu v bolnišnico v njeni domači Južni Afriki, kjer so ji postavili diagnozo gigantomastije. Čeprav je najpogostejše in najučinkovitejše zdravljenje operacija zmanjšanja prsi, je bila cena – približno 7.200 evrov – za Michelle previsoka.

Ker ni imela drugih izbir, kot živeti s tem stanjem, je Michelle začela dokumentirati svoje izkušnje na TikToku, kjer je kmalu postala viralna senzacija. Njeni videoposnetki so dosegli do 22 milijonov ogledov, zahvaljujoč podpori novih sledilcev pa se je odločila začeti spletno zbiranje sredstev.

Sledilci so hitro začeli prispevati, in Michelle je končno uspelo zbrati dovolj denarja za operacijo. Zaradi ekstremne velikosti njenih prsi jih zdravniki niso mogli zmanjšati na manj kot velikost 34D.

Operacijo je opravila februarja letos, poseg pa je bil uspešen. Zdaj je navdušena nad rezultatom in pravi, da ima občutek, kot da je ponovno dobila svoje življenje nazaj. »Občutek je neverjeten. Končno lahko živim brez bolečin in brez stalnih pogledov in obsodb,« je srečna povedala Michelle.

Čeprav obstaja možnost, da se stanje ponovi, Michelle ostaja optimistična, da ji skozi to izkušnjo ne bo več treba iti, poroča informer.rs.

Michelle Sekwena po operaciji. FOTO: X, Michelle Sekwena

