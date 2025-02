Proti Zemlji drvi asteroid, v primeru trka je lahko škoda ogromna

Asteroid 2024 YR4 so Nasini strokovnjaki prvič opazili konec lanskega decembra. Po ocenah strokovnjakov njegov premer meri med 40 in 90 metri in trenutno našemu planetu predstavlja največjo grožnjo, ki nam preti iz vesolja. Možnost, da bi omenjeni asteroid trčil v Zemljo, kar bi se sicer zgodilo šele leta 2032, trenutno znaša 2,3 odstotka, oziroma ena proti 43.

Čeprav se to morda zdi malo, pa so prve ugotovitve pokazale, da bi bil trk asteroida 2024 YR4 za človeštvo izjemno uničujoč. Čeprav so zgodnje ocene velikosti asteroida lahko napačne, trenutne napovedi kažejo, da bi bil trk primerljiv s t. i. Tunguškim dogodkom iz leta 1908, ko je nad omenjenim območje Rusije eksplodiral meteorit, eksplozija pa je bila tako silovita, da je uničila 2150 kvadratnih kilometrov sibirskega gozda.

Uničujoč, a ne za vse

V primeru, da bil v površje Zemlje trčilo nebesno telo s premerom med 40 in 90 metri, bi pri tem torej nastala eksplozija, ki bi imela stokrat več moči, kot se je je sprostilo, ko je med drugo svetovno vojno atomska bomba treščila na Hirošimo.

Trk ne bi bil usoden za človeštvo in druga živa bitja na Zemlji, da bi se to zgodilo, bi moral imeti asteroid premer okrog 500 metrov. V tem primeru bi bilo zaradi samega udarca konec življenja na mestu trka in v njegovi okolici, nato bi se v atmosfero dvignili oblaki gostega prahu, ki bi za več mesecev zastrli sonce, zaradi pomanjkanja svetlobe in toplote pa bi začela umirati živa bitja na planetu.

V primeru trka manjšega asteroida, kot je tudi 2024 YR4, se slednje ne bi zgodilo, potencialna škoda bi bila kljub temu ogromna, a zgolj na »lokalni« ravni, ne bi pa povzročila globalne katastrofe ali izumrtja. Kljub temu bi uničil vse stavbe, infrastrukturo, rastline in druga živa bitja v premeru 19 kilometrov od mesta trka. Kam bi lahko trčil, je še prezgodaj napovedovati, bodo pa pri Nasi omenjeni asteroid budno spremljali, lahko se namreč zgodi, da spremeni smer, hitrost in druge karakteristike.