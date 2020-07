Proti ukrepom protestira z masko na mednožju

REUTERS Razen maske ni oblekel nič drugega. FOTO: Simon Dawson/Reuters

Ukrepi, ki jih sprejemajo vlade po svetu za zajezitev širjenja novega koronavirusa, razburjajo mnoge, ki svoje nestrinjanje, predvsem z nošenjem zaščitnih mask, izražajo na različne načine. Enega bolj opaznih je izbral, v Ameriki rojen Londončan, ki se je po eni osrednjih ulic britanske prestolnice sprehodil povsem gol, masko pa si je namesto na obraz nataknil na mednožje.Tudi Velika Britanija je pred dnevi namreč sprejela ukrep, po katerem je nošenje zaščitnih mask obvezno v vseh zaprtih javnih prostorih in na sredstvih javnega prevoza. Zaradi tega je po več koncih Velike Britanije že izbruhnilo nemalo prepirov in celo pretepov, ko so se denimo kupci v trgovinah spravili nad ljudi, ki so se tam pojavili brez zaščitne maske, veliko je tudi restavracij in trgovin, ki takšnim zavrnejo vstop, kar je prav tako pogost razlog za hudo kri. Da bi pokazal, kako bizarni so po njegovem mnenju ukrepi in kako negativno vplivajo na počutje ljudi, se je 32-letnik odločil, da bo v javnosti nosil masko, le ne na način, kot bi jo moral. Posnetke svojega sprehoda, med katerim se je za njim obrnil prav vsak mimoidoči, je Shieff delil tudi na družabnih omrežjih, tam pa je dobil precej mešane odzive z vseh koncev sveta. Mnogi so bili nad potezo navdušeni, veliko se jih je nasmejalo, našli pa so se seveda tudi tisti, ki so bili zgroženi in prepričani, da gre za povsem neokusen spektakel. »S tem nam hoče le povedati, da mu je pomembnejši njegov one kot pljuča,« je denimo komentirala ena od Londončank, druga pa se je z njo strinjala in dodala, da je vse skupaj več kot žaljivo do vseh, ki so zboleli za covidom-19 ali zaradi bolezni celo umrli, ter njihovih svojcev.Shieff je sicer že nekaj časa znan kot kontroverzna oseba, ki rada provocira. Dolgo je imel na youtubu uspešen kanal z milijoni gledalcev, na katerem je promoviral veganstvo, ki ga je sprejel leta 2012, kot je dejal, iz etičnih in zdravstvenih razlogov. Šest let pozneje pa je imel težave s prebavo in želodcem in odločil se je, da jih bo poskušal odpraviti s surovimi jajci in lososom. Leto pozneje se je zaradi zdravja veganskemu načinu življenja tudi povsem odrekel, zaradi česar so mu mnogi vegani dolgo grozili, tudi s smrtjo.