Protest nepriljubljenih moških

Božično-novoletni prazniki so lahko za tiste brez družin ali partnerjev pogosto težki, saj se počutijo osamljene. S tem se še kako strinja skupina japonskih moških, ki so se povezali v Revolucionarno zavezništvo nepriljubljenih moških, med različnimi prazniki pa vsako leto na ulicah protestirajo proti tistim, ki se jim zdijo nepošteni do ljudi, ki nimajo nikogar. Poleg božiča je to običajno še valentinovo.

2006. leta je nastalo zavezništvo.

Pred dnevi se je na ducate članov omenjenega zavezništva podalo na ulice Tokia, kjer so s transparenti in parolami poskušali ljudi prepričati, da so prazniki nepravični. Revolucionarno zavezništvo, v domovini so znani kot Kakuhidou, je leta 2006 ustanovil Kacuhiro Furusava, zamisel za takšno združenje pa se mu je porodila po tem, ko ga je zapustila partnerica.

Skupina ni več tako številna, kot je bila nekoč. FOTO: Youtube

Razočaran je začel prebirati Komunistični manifest, ki mu je pomagal do spoznanja, da je nepriljubljenost pri nasprotnem spolu oblika diskriminacije. Z leti se je ustanovitelju pridružilo na desetine enako mislečih, največ članov je imelo zavezništvo okrog leta 2015, ko jih je bilo kar nekaj tisoč, v zadnjih letih pa je, kot kaže, mnogo njih le našlo srečo v ljubezni in so zavezništvo zapustili.

Na Japonskem skupina nepriljubljenih moških v javnosti ne uživa posebnega ugleda, saj veliko več njihovih rojakov nima nič proti praznikom, pri katerih je v ospredju romantika, zato njihovi protesti do zdaj niso obrodili sadov.