Profesor medicinske fakultete nasmejal splet: Kar vidite v rdečem je moja žene ... (VIDEO)

Predavanja pod orehom

Posnetek, profesorja na beograjski medicinski fakulteti, je postal viralen, ko je eden od njegovih študentov na družabnih omrežjih objavil video z nedavnega spletnega predavanja. No, če smo iskreni je vso pozornost ukradla profesorjeva žena.»Kar zadeva hemokromatozo …,« v posnetku pravi profesor Boričić, ki ga je nato presenetilo, kot najbrž tudi študente, ko se je njegova žena plazila po vseh štirih na tleh sobe in pri tem skušala ostati neopažena, kar pa se ni izšlo. Tiho je zavzdihnil, nehal snemati, a kmalu spet prižgal kamero. »Moral sem se ustaviti, žena je prilezla iz sobe. To rdeče je žena . Moja …« – je slišati na posnetku.Ob tej priložnosti je tudi ženater izjavila, da ni želela prekiniti njegovega predavanja, zato se je na čuden način odločila zapustiti sobo. »Rada poslušam njegova predavanja. Je zelo dinamičen in pameten človek, poleg tega pa sem študirala medicino, dokler nisem rodila sinov. Morala sem iti ven, a ga nisem hotela prekiniti,« je dejala za srbski Blic.Kot navaja Jutarnji List je julija lani isti profesor določil izpit iz patologije kar pod drevesom oreha, kar je razveselilo študente. – »Izpiti potekajo v senci pod orehom na Inštitutu za patologijo. Počakajte me pred inštitutom, izpiti so javni« je zapisal prof. Dr. Boričić. Ta objava je, tako kot ta trenutni posnetek, preplavila družbena omrežja in sprožila salve smeha ter pozitivne komentarje.