Prodali čokolado, staro 123 let

Daleč od tega, da bi bila užitna, pač ni viski ali vino, ki se dobro stara: a kljub temu so za čokolado, staro 123 let, na dražbi pri angleški avkcijski hiši Eddisons iztržili skoraj 600 evrov.

Slaščica, shranjena v lični pločevinasti embalaži, izvira z Otoka in iz obdobja vladavine kraljice Viktorije. Letnica proizvodnje je 1899, proizvajalec je bil Rowntree's, ki se je podpisal pod številne znane blagovne znamke, dobrote pa je ustvarjal od ustanovitve leta 1862 do 1991., ko ga je kupil Nestle. Kakor koli že, izdelek z rokom uporabnosti okoli tri leta je nekdo pozabil zaužiti ali pa ga je namerno spravil. Več kot stoletje pozneje ga je odkril lastnik hiše na podstrešju ob kopici šare, pločevinasta škatlica pa ga je nadvse pritegnila, saj mu je takoj postalo jasno, da ima zgodovinsko vrednost. Ravno takšne slaščice je med drugo bursko vojno kraljica Viktorija pošiljala britanskim vojakom v Južno Afriko, kjer so si prizadevali zatreti upor proti kolonizatorjem. Proizvajalec si takrat ni želel očitkov o vojnem dobičkarstvu, zato je čokolade kraljici oziroma vojski podaril, kljub temu pa so slaščico po Viktorijinem ukazu okrasili s kraljevim pečatom in logotipom podjetja, da ne bi obdarjenci dvomili o kakovosti izdelka.

1899 je letnica proizvodnje.

V obtoku je še kar precej pločevinastih škatel, a ta je edina znana, katere vsebina je še nedotaknjena. Prejemnik je bil najverjetneje lastnikov dedek, ki se je boril v drugi burski vojni, a očitno ni bil sladkosned.