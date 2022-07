Prodala otroka za nov nos

Policija v ruskem mestu Kaspijsk v avtonomni republiki Dagestan preiskuje primer trgovine z ljudmi: 33-letnica naj bi prodala svojega novorojenčka, denar pa nameravala porabiti za operacijo nosu!

Otroka ni načrtovala, vzgajati ga prav tako ni hotela, zato ga je mesec dni po rojstvu, deček naj bi na svet prijokal konec aprila, odstopila paru, ki je imel težave z zanositvijo. Zakonca naj bi ji vnaprej plačala deset odstotkov dogovorjenega zneska, 3600 evrov, v kratkem pa še preostali del. Kako je srhljiva zgodba prišla do policije oziroma kdo je prijavil trojico, še ni znano, toda tako biološko mamo kot nezakonita posvojitelja so prijeli in osumili trgovine z ljudmi.

Par, ki je posvojil dečka, se brani, da sta hotela zgolj pomagati materi, ki naj bi imela zdravstvene težave. Otroka naj bi jima sprva le zaupala v skrb ter jima odstopila tudi rojstni list in zanj nista nameravala plačati, pozneje, ko naj bi izvedela, da ima 33-letnica težave z dihanjem in da zato potrebuje operacijo, pa naj bi ji sklenila pomagati tudi finančno.

Policija še preiskuje okoliščine kaznivega dejanja, ugotovili pa so še, da biološka mati pred aretacijo še ni opravila operacije.