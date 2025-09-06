NEPREMIČNINA V LAS VEGASU

Prodajajo največjo atomsko vilo na svetu

Za nepremičnino v Las Vegasu je treba odšteti 7,31 milijona evrov. Pod luksuznim domovanjem se skriva ogromen podzemni kompleks.
Fotografija: Varno pod zemljo je celo dvorišče z umetnim nebom. FOTOGRAFIJI: Profimedia
Varno pod zemljo je celo dvorišče z umetnim nebom. FOTOGRAFIJI: Profimedia

A. J.
06.09.2025 ob 09:22
A. J.
06.09.2025 ob 09:22

Časi so taki, da nakup hiše, zasnovane za preživetje jedrske vojne, sploh ni tako zelo čudaška določitev, toda posrednica za prodajo nepremičnin Holly Erker iz IS Luxury, kjer prodajajo slovito hišo v Las Vegasu, meni, da jo lahko kupec uporabi še za marsikaj drugega. Pravi, da bi lahko zaklonišče, za katero je treba odšteti dobrih 7,31 milijona evrov, služilo tudi kot muzej, snemalni studio ali prizorišče družabnih dogodkov.

Eno najbolj nenavadnih nepremičnin v Ameriki so zgradili v sedemdesetih letih, na vrhuncu hladne vojne, ponuja pa udobje petzvezdičnega letovišča. Ima več kot 1300 kvadratnih metrov bivalnega prostora, razdeljenega na pet spalnic in šest kopalnic, bazen, igrišče za golf, plesišče, bar, savne in umetno nebo z dnevnim/nočnim ciklom, ki daje občutek naravnega neba. Retro notranjost s poslikanimi stenskimi krajinami, umetnimi drevesi in pohištvom iz obdobja, ko je zaklonišče nastalo, so ohranjeni v prvotni obliki in obiskovalca prestavijo nekaj desetletij v preteklost. Živahna in malce kičasta notranja oprema, denimo rožnato-rumena kuhinja, ki se zdi kot nekaj, kar bi našli v hiški za barbike, je kot češnja na torti te nenavadne hiše. Na minimalizem lahko kar pozabite.

Ne, to ni kuhinja za lutke.
Ne, to ni kuhinja za lutke.

Nepremičnina po imenu Atomitat naj bi bila največja t. i. atomska graščina na svetu. Stoji na odlični lokaciji nedaleč od soseske Strip, ki je z neonskimi lučmi ter številnimi luksuznimi hoteli z igralnicami prepoznavni znak Las Vegasa. Vključuje nadzemni del, pod njim pa je, kot rečeno, še podzemni kompleks.

Podzemni del je bil zgrajen leta 1978 za direktorja podjetja Avon Products Girarda Hendersona in njegovo ženo Mary, zasnoval pa ga je arhitekt iz obdobja atomske dobe Jay Swayze. Zaradi strahu pred jedrsko vojno je Swayze leta 1962 v Teksasu najprej zasnoval Atomitat, dve leti pozneje pa je za svetovno razstavo v New Yorku narisal še hišo z imenom Podzemni svetovni dom.

V zaklonišču je celo nebo, ki imitira naravni ritem dneva in noči.

