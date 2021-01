Prizorišče zločina na prodaj

Motivov na pretek

Kljub srhljivi preteklosti, ali pa prav zaradi nje, je bil muzej in penzion zloglasnepred pandemijo vedno poln radovednih obiskovalcev, zato zdajšnji lastniki upajo, da ne bodo prav dolgo čakali na kupca. Za hišo, v kateri sta bila s sekiro umorjenain, pričakujejo 1,6 milijona, na prodaj pa so poleg nepremičnine vsa notranja oprema, blagovna znamka in intelektualna lastnina.Novi lastnik se bo tako skupnosti v Fall Riverju v ameriški zvezni državi Massachusetts zavezal, da bo še naprej ponujal turistične storitve, ne nazadnje je muzej, ki popisuje znana dejstva o zločinu in družinsko drevo Bordenovih ter zgodovino stavbe, dobro obiskan, tudi sobe v penzionu so nenehno zasedene. Podatki kažejo, da je največ zanimanja prav za spalnico, kjer je okrutno smrt dočakala Abby, Lizziejina mačeha; po forenzičnih ugotovitvah je usodnega avgustovskega dne 1892. umrla prva, medtem ko je pospravljala eno od sob, njenega moža, sicer premožnega poslovneža, pa je smrt s sekiro pričakala malce pozneje, v dnevni sobi. V času umorov sta bili doma le Lizzie in, hišna gospodinja,, Lizziejine sestre, pa ni bilo v mestu.Lizzie so pozneje sodili, a so jo zaradi pomanjkanja dokazov na sodišču – denimo, preiskovalci niso mogli povsem prepričano zatrditi, katero orožje je bilo uporabljeno, pri Lizzie pa niso odkrili nobenih sledi krvi, čeprav je Maggie vztrajala, da je domnevna morilka kmalu po zločinu sežgala eno obleko, ki naj bi jo po nesreči uničila z barvo – oprostili. O motivih za umor so krožile različne zgodbe, po nekaterih sodeč Lizzie ni odobravala očetovega zakona z Abby, želela se je čim prej dokopati do zajetne dediščine, po nekaterih pripovedovanjih naj bi jo Abby zalotila v lezbičnem razmerju, zato jo je v strahu, da bi jo zatožila, pokončala, nato pa obračunala še z očetom ...Primer je bil eden od prvih v ameriški zgodovini pravosodja, ki so ga mediji budno spremljali, Bordenova pa je na grozo prebivalcev Fall Riverja ostala njihova sokrajanka. Hišo zločina sta s sestro kmalu prodali, kot premožni dedinji pa sta kupili novo posestvo. Njun nekdanji dom so novi lastniki v minulem stoletju preuredili v muzej in penzion s šestimi spalnicami, ki redno prinašata zajeten dobiček, k temu so seveda pripomogli številni duhovi, ki naj bi tam redno strašili, a so se kljub temu odločili za prodajo, saj načrtujejo selitev in upokojitev.