Prizori s poroke, ki jih morate videti! Poglejte, kaj so jim dale piti iz stekleničke za mleko (VIDEO)

Te dni je po družbenih omrežjih zaokrožil posnetek s poroke na Hrvaškem. Na poroki so moški tekmovali v pitju špricarja iz stekleničke za mleko, ki so jim jo držale njihove izbranke.

»Samo na Balkanu!«

Posnetek je zbral več kot 200.000 ogledov, zvrstili so se komentarji:

»Ko misliš, da si na porokah videl že vse, potem pa naletiš na ta posnetek in si presenečen«, »Čestitke dekletom!«, »Za to bi morali organizirati olimpijske igre«, »Samo na Balkanu!«.