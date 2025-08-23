SAMO NA BALKANU

Prizori s poroke, ki jih morate videti! Poglejte, kaj so jim dale piti iz stekleničke za mleko (VIDEO)

Posnetek, ki je postal hitro viralen.
Fotografija: dsffd FOTO: Zaslonski Posnetek Tik Tok
dsffd FOTO: Zaslonski Posnetek Tik Tok

M. U.
23.08.2025 ob 18:14
M. U.
23.08.2025 ob 18:14

Čas branja: 0:45 min.

Te dni je po družbenih omrežjih zaokrožil posnetek s poroke na Hrvaškem. Na poroki so moški tekmovali v pitju špricarja iz stekleničke za mleko, ki so jim jo držale njihove izbranke.

»Samo na Balkanu!«

Poročni dan postal nočna mora! Katastrofa udarila zadnji trenutek

Posnetek je zbral več kot 200.000 ogledov, zvrstili so se komentarji:

»Ko misliš, da si na porokah videl že vse, potem pa naletiš na ta posnetek in si presenečen«, »Čestitke dekletom!«, »Za to bi morali organizirati olimpijske igre«, »Samo na Balkanu!«.

