Prizori s poroke, ki jih morate videti! Poglejte, kaj so jim dale piti iz stekleničke za mleko (VIDEO)
Te dni je po družbenih omrežjih zaokrožil posnetek s poroke na Hrvaškem. Na poroki so moški tekmovali v pitju špricarja iz stekleničke za mleko, ki so jim jo držale njihove izbranke.
»Samo na Balkanu!«
Posnetek je zbral več kot 200.000 ogledov, zvrstili so se komentarji:
»Ko misliš, da si na porokah videl že vse, potem pa naletiš na ta posnetek in si presenečen«, »Čestitke dekletom!«, »Za to bi morali organizirati olimpijske igre«, »Samo na Balkanu!«.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.