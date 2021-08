Prizor s plaže v Dalmaciji razdelil ljudi: to vse so prinesli seboj (FOTO)

Nekateri so jim stopili v bran

Na Facebook strani Dnevna doza povprečnega Dalmatinca (Dnevna doza prosječnog Dalmatinca) so objavili fotografijo, na kateri je skupina ljudi, ki so se na plaži oskrbeli z nekaj senčniki, mizo, stoli, prenosnim hladilnikom ...»Šest senčnikov, Sedem kopalnih brisač, tri mize in stoli, hladilnik s hrano in pijačo, prenosniki, tablice, oprema za igro, potapljanje, karte,« je navedeno ob opisu fotografije in dodan ključnik »ničesar prepustiti naključju«.Pod fotografijo se je razvila razprava. Medtem, ko so nekateri menili, da gre za pretiravanje, so drugi napisali, da v takšne izkoriščanju prostega časa na plaži ne vidijo ničesar spornega.»In to so počitnice. Potem bi lahko vzeli še orodje za vijačenje in gremo vijačit avtomobile...«, »Neumnost na kvadrat. Ne vem, v čem vidijo užitek, če gredo tako na plažo. Lahko bi ostali doma pred tevejem in se hladili pod prho«, »Aaa, lepo jih je videti. Lahko bi obrnili tudi kakšnega odojka ali jagenjčka. Mi smo neumni, oni so pametni«, »To je zapor«, so nekateri komentirali«.»Vi samo uživajte. Plaže so velike, prostora je dovolj za vse.«, »Če jim je tako všeč, kaj vam gre v nos«, »Najbolje bi bilo, da na vsako plažo napišejo, vzamete lahko le brisačo in odejo za otroka, brez blazin, sončnika, kart...«, »Vsak ima svoje veselje, komur pa kaj ni všeč, naj pospravi pred svojim pragom.«