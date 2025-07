Prizor na plaži šokiral turiste! Nekateri zaradi vsiljivca zbežali, drugi snemali (VIDEO)

Posnetek morskega leva, ki hodi po gneči na plaži, je sicer star že nekaj mesecev, a je še vedno viralen na družbenih omrežjih. Na njem se vidi, da so zaradi njega nekateri turisti zbežali, drugi pa so se odločili, da si ga ogledajo in posnamejo. Čeprav so morski levi lahko nepredvidljivi in ​​so bili že večkrat posneti, kako napadajo turiste na plažah, se zdi, da se je ta, le odločil, da se bo naužil sonca.

Poglejte si posnetek vsiljivca, ki je nekatere turiste prestrašil, druge pa razveselil.