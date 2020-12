Priznanje slepemu mačku

143 živali so lastniki letos predlagali za modri križ.

V Veliki Britaniji vsako leto živali, ki je komu pomagala ali mu spremenila življenje, podarijo posebno priznanje, imenovano modri križ. Letos je ta čast doletela štiriletnega slepega mačka, ki sliši na ime Korenček, saj je njegova dlaka oranžne in bele barve. Korenček deluje v enem od hospicev v Bradfordu, kjer s svojo prisotnostjo in mirno naravo ter seveda tudi s tem, da ljudem dovoli, da ga božajo in ljubkujejo, bolnikom pomaga pri premagovanju anksioznosti in depresije.Organizatorji vsako leto objavijo razpis, prek katerega zbirajo predloge državljanov, ki morajo poleg fotografije živali poslati še mnenje, zakaj si prav ta zasluži nagrado. Letos so prejeli kar 143 predlogov, sodnike pa je kot rečeno najbolj prepričal Korenček. Njegova lastnica, ki je na mačka zelo ponosna, je bila ob razglasitvi vidno ganjena in več kot presenečena. »Nisem pričakovala, da bo Korenček dobil nagrado, čeprav si jo več kot zasluži. Ne le da pomaga meni med terapijami, ko začuti, da je koga strah ali da se ne počuti dobro, se zlekne na njegovo posteljo in ljudem dovoli, da ga božajo.Mnogim je pomagal skozi nekaj najtežjih trenutkov v življenju,« je dejala Lloydova. Nagrado so začeli podeljevati že davnega leta 1917, saj so bili britanski vojaki med prvo svetovno vojno ganjeni nad tem, koliko življenj so pomagale rešiti službene živali in tudi hišni ljubljenčki. Lani je modri križ prejela psička Lily-Rose, ki je lastnici, ko se je ta začela daviti, rešila življenje, prav tako jo je poklicala na pomoč, ko se je njena mama zaradi infarkta zgrudila.