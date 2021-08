Časovni potnik: Pripravite se, danes na Zemljo prihajajo vesoljci (VIDEO)

Samooklicani časovni potnik je prepričan, da bodo danes na Zemlji pristali Nezemljani, kar bo začetek medgalaktične vojne.Časovni potnik, ki trdi, da prihaja iz leta 2714, je na tiktoku pojasnil svojo teorijo in zatrdil, da želi pomagati človeštvu. Na družbenem omrežju ima 611 tisoč sledilcev, njegova teorija pa več kot 3,9 milijona všečkov. V njej je napovedal, da bo danes Zemljo zadel roj meteorjev Perzeidov, ki bo trajal dva tedna. Eden izmed meteorjev pa bo drugačen, saj bo šlo v resnici za vesoljsko ladjo, ki bo pristala na Zemlji in začela priprave na prvo medgalaktično vojno.Prihod Perzeidov, ki so ime dobili po radiantu, ki leži v ozvezdju Perzeja, si lahko ogledate tukaj:Perzeidi, v ljudskem izročilu tudi Solze svetega Lovrenca, so najbolj vidni med 9. in 14. avgustom. Na dan izbruha se lahko na uro vidi tudi 60 meteorjev ali več, največ zjutraj pred zoro. Večina jih prileti med zoro in poldnevom, a takrat zaradi Sonca niso vidni. Nekateri so vidni tudi zvečer, ko priletijo v atmosfero pod kotom in pustijo za sabo dolgo svetle repe. Večina Perzeidov zgori v atmosferi približno 80 kilometrov visoko.