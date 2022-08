Znana tiktokerka z bizarnimi navadami: ne uporablja toaletnega papirja, nikoli se ne umiva tam doli (VIDEO)

Američanka Eden Alexandra je svoje sledilce na tiktoku šokirala s priznanjem, da ne uporablja toaletnega papirja in da se »tam doli ne umiva«. Poudarila je, da pri tuširanju ne uporablja mil ali kakršne koli druge kozmetike, le vodo. Njen video si je v rekordnem času ogledalo več kot milijon in pol ljudi.

»Vaša vagina se samočisti in to, kar uporabljate tam spodaj (še posebej, če vsebuje določene kemikalije), lahko uniči vaše naravne bakterije in vaš pH,« je v videu povedala Eden. Dodala je, da med menstrualnim ciklom ne uporablja tamponov in vložkov. »Ne uporabljam tamponov in vložkov, pravzaprav sprostim krvavitev ... Nikoli si je ne okopam. Nožnica ne bi smela dišati kot polje jagod, vrtnic ali vanilje. Njen naravni vonj je fantastičen.« Dodala je še, da ne nosi tesnih oblačil ali spodnjega perila, saj tako svojemu telesu omogoči, da diha.

Pod njeno objavo je poplava nasprotujočih si komentarjev. »Še vedno sem zmeden glede toaletnega papirja,« je zapisal en uporabnik. »Definitivno pretiravaš,« je dodal drugi.

Kaj pa menite vi?