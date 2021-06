Priklenila sta se z lisicami, a nista rešila zveze

Brez zasebnosti

Zdaj sta zares prepričana, da nimata skupne prihodnosti!

123 dni sta bila priklenjena drug na drugega.

Mnogi se v vnemi, da bi rešili zvezo, zatekajo tudi k radikalnim poskusom, ukrajinski par pa se je s svojo gorečnostjo zapisal kar v knjigo rekordov.insta se dobesedno priklenila drug na drugega z lisicami in tako vztrajala 123 dni!Kljub temu sta nazadnje sklenila, da nimata skupne prihodnosti, iz okovov pa sta se rešila kar javno, prek televizije. Odločitev, da bosta skupaj tičala 24 ur na dan, kar se da dolgo, sta sprejela na valentinovo. Takrat sta že razmišljala o razhodu, a sta si vendarle dala še eno priložnost. V smislu vse ali nič, bi lahko rekli, skupaj sta bila prisiljena opravljati prav vse, popolnoma sta se odpovedala zasebnosti in se spoznala v kar najbolj intimni luči. Zanimivo, Viktoria je Aleksandru dolgo očitala, da ji ne posveča dovolj pozornosti, a ko je bil nanjo priklenjen, je ugotovila, da si njegove bližine pravzaprav ne želi. Prodajalec avtomobilov Aleksandr je spoznal, da z Viktorio, ki je po poklicu kozmetičarka, nista na enaki valovni dolžini in da si preprosto ne delita pogledov na prihodnost.Po 123 dneh sta sklenila, da sta zvezi dala dovolj priložnosti, a jima očitno ni usojeno, eksperiment, ki sta ga skrbno dokumentirala na družabnih omrežjih, pa je sprožil številne komentarje, od odobravanja do zgražanja; nekateri so se jima zahvalili za požrtvovalnost, saj so mnogi prek njune izkušnje spoznali bolečo resnico o svoji zvezi, spet drugi pa so ju kritizirali, češ da njun poskus sploh ni realen, kajti v takšni zvezi, v lisicah, ne bi zdržal prav nihče pri zdravi pameti. Njuna vztrajnost pa je vendarle prepričala žirijo pri ukrajinski knjigi rekordov, ali jima bodo čast izkazali tudi pri Guinnessu, pa še ni znano.