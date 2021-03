Prijateljici ugotovili, da sta sestri

In prišla je Molly

Rodili sta se v Dominikanski republiki, odraščali v ZDA. FOTO: Valio84sl/Getty Images

Hčerki sta dala v posvojitev zaradi bolezni in revščine.

Že devet let sta tako rekoč nerazdružljivi: odkar sta se spoznali v lokalu v Connecticutu, kjer sta obe delali kot natakarici, čutita, da sta sorodni duši.insta že zdavnaj ugotovili, da imata veliko skupnega: imata enak smisel za humor, obe so starši posvojili iz Dominikanske republike in imata na roki tudi tetovažo te države, obe so novi starši pripeljali v Connecticut v ZDA, še podobni sta si! Kakor da bi bili sestri – a to seveda ni bilo mogoče, saj so njuni posvojitveni dokumenti kazali povsem različne podatke.Julia, ki jih šteje 31, in leto dni starejša Cassandra sta kljub temu radi povlekli koga za nos, da sta sestri ali pa celo dvojčici, in nihče ni imel razloga, da bi dvomil o tem. A podobni občutki so prevevali tudi Julio in Cassandro, v njuno zgodbo, kakor da ne bi bila že dovolj zapletena, pa se je vpletla še, Julijina prijateljica iz otroštva.Tudi ona je posvojena, se je izkazalo, prav tako se je rodila v Dominikanski republiki. In kar je bilo najbolj zanimivo, podatki o njenih bioloških starših so se ujemali s Cassandrinimi! Sta torej Cassandra in Molly sestri? Vse dvome je potem razblinil test DNK, ki je potrdil, da sta sestri v resnici Julia in Cassandra, posvojitvena agencija pa je očitno zamešala dokumentacijo. A kot se je izkazalo, je tudi Molly del širše družine njenih prijateljic: DNK je pokazal, da je s sestrama prav tako v sorodu, in sicer naj bi bila njuna daljna sestrična. Sama pa naj bi nekje imela celo še sestro dvojčico, se je pokazalo, zato namerava svoje korenine še raziskovati.Cassandra je že odpotovala v Dominikansko republiko in spoznala biološkega očeta,, ter svoje tri brate in še štiri sestre. Mati je zaradi bolezni umrla leta 2015, izvedela pa je, zakaj so se starši odpovedali hčerkama: ko se je rodila Cassandra, je bil eden od bratov hudo bolan, skrbeti za tako številno družino v tako revni državi je bilo takrat nemogoče, je povedal oče. Podobna usoda je 17 mesecev pozneje zato doletela tudi Julio. Ta se na pomembno srečanje še pripravlja, upa, da bo lahko v svojo domovino odpotovala v prihodnjih mesecih in spoznala biološko družino.