Prihaja prvi vojaški modrček

Vojakinje se marsikje spopadajo z neustrezno opremo, saj je ta pogosto prilagojena moškim sotrpinom, ameriška vojska pa je nedavno naredila velik korak naprej. Za svoje junakinje je razvila posebno oporo za oprsje, ki bo po odobritvi postala uraden del uniforme, v zgodovino pa se bo vpisala kot prvi vojaški modrček.

Udoben in negorljiv

Nepogrešljiv del ženske garderobe trenutno izpopolnjuje ameriški Center za bojno zmogljivost in razvoj v sodelovanju z vojsko, ki bo izdelek odobrila po vsej verjetnosti že to jesen. Merila so zelo visoka, pojasnjujejo pristojni v Massachusettsu, kjer nastaja modrček, upoštevati morajo namreč udobje, različne velikosti, ustrezno podporo, kakovost materialov, trpežnost in pa seveda posebne okoliščine, v katerih se lahko znajdejo vojakinje. Denimo, trenutni prototip je tako že uspešno prestal preizkus odpornosti proti ognju, modrček bo tako daleč od klasičnega športnega, zagotavljajo. Pri izdelavi so upoštevali tudi pričakovanja in želje prihodnjih uporabnic, ki so svoje okuse izrazile v anketi, vojakinje pa se novega dela uniforme nadvse veselijo.

Modrček je, kot rečeno, izdelan iz negorljive tkanine, zato pa je bila izziv zračnost, a kot zagotavljajo proizvajalci, izdelek udobno diha. Vojakinjam zagotavlja zaščito in zmanjšanje bremena med napornimi podvigi, uporabnice pa bodo po zaslugi dragocenega kosa garderobe učinkoviteje in varneje opravljale svoje poslanstvo.