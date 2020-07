Pri naših sosedih seks kult, vodil ga je 77-letnik

V nedeljo je policija izvedla racijo v mestu Novara blizu Milana, kjer ima sedež domnevni seks kult, ki ga vodi 77-letnik, znan le kot Zdravnik. Moški naj bi vodil skupino, ki je zadnjih 30 let izkoriščala mlade ženske in mladoletne osebe za spolne akte.



Skupina je imela piramidno strukturo, je sporočila policija, na vrhu katere je bil omenjeni Zdravnik. Njegovi sledilci so ga obravnavali kot boga, če niso bili poslušni, pa je sledila kazen v obliki izločitve iz skupine. Zdravnik je imel neverjetno moč: določal je, kdo kaj dela, kje se lahko gibljejo in s kom smejo govoriti ter predvsem, katera dekleta ga bodo »zabavala«.



V kultu so ženske prepričevali, da se bo prebudil njihov notranji ogenj, če bodo izvajale spolne akte. Člane kulta so prepričali, da so po vstopu prekinili vse stike s svojimi družinskimi člani in prijatelji. Skupina je vodila celo dve plesni šoli, nove člane pa so novačili tudi prek trgovine za ročne izdelke in založniške hiše.



Policijo je na kult opozoril nekdanji član. Po dveh letih preiskave in raciji možje postave niso razkrili, ali so koga aretirali in koliko ljudi je vpletenih v preiskavo.