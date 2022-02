Pri 92 letih zaslovel kot glasbenik (FOTO)

Z glasbo se ukvarja že od 12. leta, a je kar osem desetletij moral čakati na slavo. A je vendarle prišla, in to svetovna, Giddes Chalamanda pa si je z uspešnico Linny Hoo prislužil celo naklonjenost predsednika države.

V Malaviju so mu tako ob 92. rojstnem dnevu priredili slavje s kar državnimi častmi, možakar, ki se je rodil leta 1930 v mestu Chiradzulu, je namreč velik ponos države, odkar je njegova skladba osvojila svet najprej prek youtuba s skoraj sedmimi milijoni ogledov in tiktoka, kjer je navdušila več kot 80 milijonov ljudi.

Priredba Linny Hoo je obnorela svet. FOTO: Twitter

No, ustvaril jo je že leta 2000, a jo je šele priredba s pevcem gospela Patienceom Namadingom izstrelila do zvezd. Vendar nič ne de, pesem je sveža in aktualna, kakor da bi nastala včeraj, poleg tega da je prijetna in zabavna v reggae slogu, je še poučna in spodbudna; Giddes jo je namreč posvetil eni od svojih hčera Linny, v skladbi pa mladim nalaga, da morajo biti spoštljivi do odraslih, sodelovati pri gospodinjskih opravilih in sprejemati odgovornost. Besedilo je sicer v jeziku chewa, ki je v Malaviju najbolj zastopan, a sporočilo je univerzalno, je prepričan tudi južnoafriški glasbeni producent Joe Machingura, ki se je prav tako podpisal pod priredbo.

Giddes, pevec in kitarist, je navdušen nad nenadnim valom priljubljenosti, a si obenem želi, da bi mu uspeh prinesel tudi zaslužek. Kako bo lahko unovčil vse klike na youtubu in tiktoku, še ne ve, se pa je v življenju dodobra podučil, da so umetniki pogosto reveži, pa če so še tako nadarjeni. Sam je sebi in družini, kar 14 otrok se mu je rodilo v dolgoletnem zakonu (danes je živih le še sedem), vsakdanji kruh zagotavljal z delom v tobačni industriji, glasba pa je hranila le njegovo dušo. Po njegovih sledeh pa gre tudi vnuk, Linnyjin 16-letni sin, ki se navdušuje nad hiphopom in je dedkov veliki oboževalec.

Kakor koli že, Giddes upa, da bo Linny Hoo končno poplačala ves trud, v veliko podporo pa mu je zdaj, kot rečeno, tudi sam politični vrh. Predsednik mu je priredil posebno rojstnodnevno zabavo in ga obdaril z odejo in usnjenimi čevlji.