Pri 90 dela na polno

Jasuko je v koraku s časom. FOTO: Chainarong Prasertthai/Getty Images

Tisti, ki so na pragu pokojninske dobe, nestrpno odštevajo mesece, po katerih se bodo poslovili od napornih delovnikov, a na Japonskem je delo izjemno dragocena vrednota, ki se je velja oklepati kar se da dolgo. No,je delovni dobi pridala povsem drug pomen, saj ji upokojitev še na misel ne pride. Tudi pri častitljivih 90 letih.Zato ne preseneča, da si je s svojo vdanostjo podjetju, ki izdeluje vijake, prislužila kar vpis v Guinnessovo knjigo rekordov. Tam je zaposlena že od daljnega leta 1956, in čeprav so ji sodelavci nadvse hvaležni za njeno marljivost in venomer odgovoren pristop k vsaki nalogi, Jasuko meni, da mora biti v resnici najbolj hvaležna prav ona.Zato, ker lahko opravlja delo, ki ga obožuje, pravi. In to že 65 let! Že toliko časa je namreč na položaju vodje pisarne, ki ji nalaga obračune plač, ukvarjanje z davčno zakonodajo in nadzor nad računovodstvom: Jasuko je seveda tudi venomer v koraku s časom, zato ji sodobna tehnologija ne dela nobenih preglavic in spretno krmari z vsemi računalniškimi programi. Še več, je tudi ljubiteljica družabnih omrežij, sploh facebooka, ki ga najraje upravlja s svojega pametnega telefona, priznava 90-letnica, ki zavoljo častitljivih let ne pričakuje nikakršnih olajšav na delovnem mestu. V službo hodi pet dni na teden, delovnik pa v podjetju že dolgo za vse traja sedem ur in pol.»Prepričana sem, da je moje poslanstvo na tem svetu, da pomagam drugim. Veseli me, če druge razbremenim. Kako dolgo bom to še počela, ne vem, vsakič ko se leto konča, znova postavim svoje življenje na tehtnico. Do zdaj sem se še vsakokrat odločila, da službe ne bom opustila,« pove Jasuko, ki je sodelavcem, pa tudi nadrejenim – odveč je pojasnjevati, da so vsi mlajši od nje – tudi mentorica in prijateljica.Guinness podeljuje priznanja v več starostnih kategorijah, denimo, Francozinja, ki se med drugim hvali z najdaljšo življenjsko dobo, 122 let, je tudi najstarejša igralka, ki je v filmu nastopila pri 114 letih. Najstarejša telovadka je, ki je stara 95 let in še vedno tekmuje v amaterski ligi, uradno najstarejša nevesta pa je bila Avstralka, ki je 1991. prisegla zvestobo pri 102 letih.