Pri 70 letih je spet mamica

Šteje najmanj 70 let, na svet pa je spravila že 40 mladičev. Toda Wisdom oziroma Modrost, uradno najstarejša divja ptica na svetu, je videti neutrudna, povedo strokovnjaki o samici laysanskega albatrosa, ki je vse od spolne zrelosti skoraj vsako leto izvalila naraščaj.

Presegla pričakovanja

Albatrosi na leto znesejo eno jajce, potem pa samice običajno leto dni počivajo – toda Modrost je pri tem neverjetna izjema, povedo tisti, ki jo poznajo in spremljajo vse od 1956., ko so jo prvič popisali. Takrat je štela najmanj pet let. Njen dom je otoček Midway, ki leži sredi severnega Tihega oceana, kakšnih 2000 kilometrov od Havajev: tam živi in skrbi za družino s svojim partnerjem, samcem Akeakamaijem, s katerim sta par že od leta 2010. Za albatrose je značilna dosmrtna zvestoba izbrancu, a Wisdom je prvega partnerja preživela in si je tako v poznejši dobi našla drugega. Modrost je biologe naučila marsikaj o svoji vrsti; ne le da je dokazala, da lahko laysanski albatrosi živijo krepko čez 40 let, lahko imajo tudi veliko več mladičev in so vitalni starši tudi na stara leta. Njena vsakoletna vrnitev na atol strokovnjake nadvse razveseli, saj je to znak, da bo spet gnezdila, najbolj pa je bila pri srcu Chandlerju Robbinsu, s katerim je spisala prav ganljivo zgodbo. Leta 2002 je biolog opazil albatrosa s poškodovanim krilom, potem ko je ptico oskrbel, pa je spoznal, da je stara neverjetnih 51 let in da jo je prav on popisal daljnega 1956. Tudi Robbins je doživel častitljivo starost, tako kakor njegova ljubljenka, umrl je namreč leta 2017 v starosti 98 let.



Laysanski albatrosi kar 90 odstotkov svojega življenja preživijo v zraku ali na morski gladini, zato je kratek čas, ki ga preživijo na kopnem, ko iščejo partnerja ali pa valijo mladiče, za znanstvenike izjemno dragocen. Modrost jih je tudi naučila, da so albatrosi, ki dosežejo težo do 13 kilogramov in razpon kril do 3,7 metra, izjemno trdoživi, ne nazadnje je tudi sama nedvomno preživela številna neurja in napade naravnih sovražnikov, da ne govorimo o vse večjem onesnaženju, ki ogroža preživetje mnogih divjih vrst. Da na Havajih veljajo za božanstvo, tako nikakor ne preseneča.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: