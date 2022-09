Pri 60 je preplezal stolpnico (FOTO)

Prosti plezalec Alain Robert, ki mu pravijo tudi francoski Spiderman, je splezal na vrh 48-nadstropne stolpnice in tako izpolnil obljubo, ki si jo je dal pred leti: da bo pri 60 letih spet preplezal 187 metrov visoki Tour Total v pariški poslovni četrti La Defense.

»Ljudem bi rad le sporočil, da šest desetletij ni nič posebnega. Še vedno se lahko ukvarjate s športom, ste aktivni in počnete čudovite stvari,« je dejal Robert, ki je prejšnji mesec dopolnil 60 let. »Pred leti sem se zaobljubil, da bom pri 60 spet zlezel na vrh te stolpnice, saj ta starost v Franciji simbolizira leto upokojitve.«

Alain Robert med vzponom na malezijsko stolpnico Petronas Twin Towers FOTO: Zainal Abd Halim, Reuters

Alain Robert je zaslovel kot človek, ki je preplezal celo vrsto najvišjih stavb na svetu, pogosto brez dovoljenja mestnih oblasti. Plezati je začel leta 1975 v stenah v bližini domačega mesta Valence na jugu Francije. S solističnimi vzponi se je začel ukvarjati 1977. in kmalu postal izvrsten plezalec. Odtlej je splezal na več kot 150 impozantnih visokih gradenj po svetu, med njimi tudi na dubajski Burdž Kalifo – najvišjo stavbo na svetu –, Eifflov stolp in most Golden Gate v San Franciscu. Vzpone izkorišča tudi za opozarjanje na aktualne svetovne probleme, kot sta podnebno segrevanje ali pandemija koronavirusa.

Brez varovalne opreme

V karieri je bil večkrat aretiran, saj za številne podvige ni imel dovoljenja. Znan je tudi po tem, da pri plezanju ne uporablja varovalne opreme, le roke, plezalne copate in vrečko z magnezijevim prahom. Oktobra 2018 so ga aretirali, ko je brez varovalne vrvi splezal na vrh londonske stolpnice Salesforce Tower, visoke 202 metra. Septembra 2019 ga je prijela nemška policija, ko je zlezel na 153-metrsko stolpnico Skyper v Frankfurtu. Za podvig pri starosti 57 let je potreboval le 20 minut.

48 nadstropij ima stolpnica Tour Total.

Robert pravi, da je skrivnost njegovega uspeha v »laserski osredotočenosti«. »V moji igri je na eni strani življenje, na drugi pa smrt. Izbira je preprosta: strah ali osredotočenost,« je dejal aprila letos. »Pred vzponom me je strah,« priznava. A takoj ko se njegovi prsti dotaknejo prvega oprimka, strah izpuhti: »Tedaj postanem drug človek in vstopim v drug svet.«