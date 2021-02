Pri 106 letih izdala ploščo

Glasba ji je bila v otroštvu tolažba, zdaj ji je strast.

Joga za telo, telovadba za prste

6 albumov je že izdala.

Glasba ji je prinašala toplino, ki jo je pogrešala pri starših. Oče je bil direktor podjetja, ki je izdelovalo gnojila, mati pa je prevzela vlogo domače učiteljice in stroge vzgojiteljice, se spominja Francozinja, ki je tolažbo našla v glasbi, tej je pozneje posvetila študij na pariški akademiji, kjer je začela bogato kariero.Kot učiteljica klavirja in skladateljica si je služila kruh ter kovala srečo, pripoveduje Colette, ki je v življenju tudi sama postala mati in si sinuše danes prizadeva izkazovati ljubezen, pa čeprav jih njen edinec šteje že 72. Pri tem velja pristaviti, da je Colette stara že 106 let, a njeni prsti, ko gibko in spretno preletavajo klavirske tipke, častitljiva leta odlično prikrivajo. Tudi sicer bi pianistki le težko pripisali takšno starost, Francozinja pa svoj mnogo mlajši videz pripisuje skrbi za zdravo prehrano, jogi in posebni telovadbi za svoje klavirske prste ter seveda neizmerni ljubezni do glasbe, ki je hrana za njeno dušo in srce.Colette pa že dolgo ni le izvajalka, temveč tudi ustvarjalka. Nedavno je posnela svojo šesto ploščo, ki vključuje tri obsežne posnetke Debussyjevih del. Lani je posnela skladbein drugega velikega francoskega skladatelja, z glasbo pa se veliko lažje prebija skozi dolgo obdobje pandemije, ki mu še kar ni videti konca. Na materine dosežke je seveda ponosen tudi Fabrice: »Vsekakor je pomembna spodbuda za vse nas. S strastjo in skrbjo za lastno zdravje si očitno lahko v izvrstni formi tudi pri 106 letih, to je zares dobra novica. A tu so še njen izjemni smisel za humor, njeno veselje in uživanje v življenju. Ob tem ne moreš ostati ravnodušen.«