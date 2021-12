To je Nikola, ki je pri 102 letih odličen voznik

Mnogi se zmrdujejo nad starejšimi vozniki, a Nikola Grbešić vztraja, da mu je starost prinesla izkušnje in modrost, zato volana še ne bo izpustil iz rok. Za to pa niti ni razloga, se strinjajo tudi zdravniki, ki mu vsako leto brez težav podaljšajo veljavnost dovoljenja, saj je gospod čil, zdrav ter pozoren. Je preudaren voznik že od leta 1949, njegove kognitivne in motorične sposobnosti pa brezhibne.

Alkohola na mara

Pred dnevi je možakar, rojen v Mostarju leta 1919, a že dolgo živi v sarajevskem naselju Bjelave, proslavil 102. rojstni dan. Svečke je upihnil v družbi najbližjih, tudi sina in hčerke, ki mu je za 100. rojstni dan kupila nov avtomobil – zato upa, da bo februarja znova uspešno obnovil vozniško dovoljenje!

Mesu se ne more odpovedati.

»Imam vse, kar potrebujem. Otroka me redno obiskujeta in skrbita, da mi nič ne manjka. Mir pod domačo streho je izjemno pomemben za dolgo življenje,« polaga na srce Nikola, ki priznava, da si je v življenju privoščil kar veliko pregreh, a mu k sreči niso prišle do živega. Denimo, dolga leta je bil kadilec: priznava, da je bila to zelo nezdrava razvada, sploh pred dvema desetletjema, ko se je moral posloviti od ljube žene. Kmalu zatem je kajenje opustil, pljuča pa mu tega očitno niso zamerila, je olajšan Nikola, ki je tudi strasten ljubitelj mesa, čeprav ga zdravniki spodbujajo, da bi užival več živil rastlinskega izvora.

»Vse življenje obožujem meso. Jem ga vsak dan. Brez njega ne morem!« priznava možakar, ki mladim žuga, naj se izogibajo drog in alkohola, ki uničujejo življenja. Sam se je opojne kapljice pritaknil le redko, v življenju je našel druge poti do užitka.

1949. je opravil vozniški izpit.

Vožnja je nedvomno ena od njih, pred leti pa ni sedel le za volanom: dekleta je v mladosti rad očaral tudi z motorjem, se spominja. »Prav vsaka se je hotela peljati z menoj!« je ponosen Nikola in poudarja, da nikoli ne smeš zaspati in obupati. Če se ustaviš, je konec s teboj, je prepričan Sarajevčan, ki so se mu ob osebnem prazniku poklonili in ga obdarovali tudi mestni svétniki.