Pri 100 letih dviguje uteži

Plesala bi z Astairom

Med tekmovanji nima treme. FOTOGRAFIJI: Reuters

Obožuje pozornost, obožuje razkazovanje moči, obožuje naporen trening: da jetorej zvezdnica pri dvigovanju uteži, se morda ne zdi nič posebnega. A le tistim, ki ne vedo, koliko je stara! Pred dnevi je namreč proslavila častitljivi jubilej: stara je sto let, poleg tega pa zagrizena športnica in ponosna nosilka Guinnessovega rekorda.Uradno je najstarejša dvigovalka uteži že tretje leto, nedvomno pa je šokanten podatek, da se je s to športno disciplino začela ukvarjati šele pri svojih 91 letih! Telesno dejavna je bila sicer že od mladosti, a kot plesalka in plesna učiteljica; želela se je zavrteti z velikim, in čeprav se ji ta želja ni uresničila, je nedvomno lahko ponosna na svoje dosežke. Nadvse močna dama s Floride tako že skoraj desetletje preseneča in navdušuje, denimo, na zadnjem tekmovanju je dvignila kar 75 kilogramov! »V telovadnico sem začela zahajati, da bi ohranila telesno pripravljenost in moč, da ne bi začela pešati v jeseni življenja. Opazovala sem ženske, ki so dvigovale uteži, pa sem si rekla, zakaj ne bi poskusila še jaz! Bilo mi je zelo všeč in zabavno – sploh ko sem začela stopnjevati težo,« pove Edith, ki redno osvaja lovorike na tekmovanjih, eno najbolj laskavih priznanj pa ji je znova poklonil Guinness. Za podporo je nadvse hvaležna trenerju, s katerim se že vneto pripravlja na naslednje tekmovanje, ki bo novembra, upa, da ji bo takrat uspelo dvigniti še večjo težo, je še zaupala.Prav tako ne skriva, da jo nadvse osrečuje pozornost, ki ji jo namenja občinstvo, z vsakim aplavzom je namreč le še močnejša in odločnejša, da bo dosegla še več, pove. »Znana sem, ker sem pač tako stara. Aplavze sem oboževala že kot plesalka in obožujem jih tudi zdaj,« ne skriva Edith, ki je med pandemijo najbolj pogrešala družbo in navijače, zato srčno upa, da bodo jeseni epidemiološke razmere še vedno naklonjene tekmovanjem.