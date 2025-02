Pretresljiva napoved znanstvenikov: asteroid 2024 YR4 bi lahko že kmalu trčil v Zemljo

Asteroid 2024 YR4, odkrit decembra 2024, je pritegnil pozornost strokovnjakov za planetarno obrambo zaradi majhne možnosti trka z Zemljo leta 2032. Po ocenah je asteroid širok med 40 in 100 metri, kar predstavlja potencialno tveganje v primeru trka z našim planetom. Evropska vesoljska agencija (ESA) in NASA aktivno spremljata asteroid, pri čemer je trenutno ugotovljena verjetnost trka 1,2 odstotka. Asteroid je na 3. stopnji Torinske lestvice nevarnosti trka, kar pomeni, da gre za bližnje srečanje, ki zahteva pozornost. Mednarodne skupine, kot sta Mednarodna mreža za opozarjanje na asteroide (IAWN) in Svetovalna skupina za načrtovanje vesoljskih misij (SMPAG), usklajujejo prizadevanja za sledenje in ocenjevanje poti asteroida. Za zbiranje dodatnih podatkov se uporabljajo napredni teleskopi, načrtujejo pa se tudi morebitni odzivi z vesoljskimi plovili, če bo raven tveganja ostala visoka. Čeprav so možnosti za trk nizke, so nadaljnje spremljanje in opazovanja ključnega pomena za zagotavljanje varnosti Zemlje.

NASA-jeva misija razkriva ključne molekule za življenje na asteroidu Bennu

NASA-jeva misija OSIRIS-REx je uspešno vrnila vzorce z asteroida Bennu, ki so razkrili prisotnost ključnih molekul, povezanih z življenjem, kot so aminokisline in nukleobaze. Prisotnost amoniaka in formaldehida nakazuje pogoje, ki so primerni za tvorbo kompleksnih molekul v vesolju. Odkritje evaporitnih mineralov na Bennuju kaže na pretekla okolja, bogata z vodo, ki bi lahko podpirala prebiotično kemijo. Ti izsledki osvetljujejo potencial za obstoj gradnikov življenja po celotnem Osončju in odpirajo vprašanja o izvoru življenja na Zemlji. Raziskovalni članki, objavljeni v revijah »Nature« in »Nature Astronomy«, podrobno opisujejo analizo mineralov in molekul v vzorcih z Bennuja, pri čemer izpostavljajo aminokisline, nukleobaze in visoke koncentracije amoniaka. Prisotnost soli in mineralov v vzorcih nakazuje zgodovino slane vode na Bennuju, kar bi lahko pomenilo, da so bistvene organske molekule prispele na Zemljo prav preko takšnih asteroidov. Ugotovitve poudarjajo vlogo asteroidov pri dostavi surovin za življenje in širši potencial za nastanek življenja onkraj Zemlje.

Februar prinaša spektakularen pogled na vse planete v našem osončju

Februar pa bo za ljubitelje astronomije izjemno zanimiv mesec, saj bodo vsi planeti v našem osončju vidni na nočnem nebu. Za opazovanje Neptuna bo potreben teleskop, medtem ko bosta Uran in Merkur vidna z daljnogledom. Planeti bodo po sončnem zahodu zahajali v določenem vrstnem redu, pri čemer bo Venera svetila najsvetleje, Mars pa bo 9. februarja blizu Lune. Na nebu bosta vidni tudi ozvezdje Orion in zvezdna kopica Plejade. Venera, Saturn in Neptun bodo skozi ves februar zelo opazni, pri čemer bo Venera skozi teleskop prikazovala fazo krajca. Saturn bo na začetku meseca zelo svetel, medtem ko bo za opazovanje Neptuna potreben daljnogled ali teleskop. Najboljši čas za opazovanje bo na začetku in koncu meseca, ko bo 12. februarja sijala polna luna. Združenje ljubiteljskih astronomov bo organiziralo dogodke za opazovanje s teleskopom na različnih lokacijah. Vse zvezdogledce spodbujajo, da opazujejo in delijo svoje slike, saj imajo priložnost, da bodo njihove fotografije objavljene v reviji »BBC Sky at Night Magazine«.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.