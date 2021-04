Pretepena babica daruje (VIDEO)

Napadalca je nabutala

Pred dobrimednom so svet pretresle podobe pretepene 76-letnice, ki jo je na semaforju v San Franciscu v obraz močno udaril 39-letnik; ta je pred tem premikastil še enega starejšega moškega, 83-letnega Vietnamca. Spomnimo,je po rodu Kitajka, da je nasilnež usodnega dne sklenil obračunati z azijskimi priseljenci, ni treba poudarjati.se je znašel za zapahi, sodišče in kazen mu ne uideta, 76-letnica pa je medije navdušila predvsem s svojim odzivom na napad: ko jo je Jenkins boksnil med oči, je namreč nemudoma zagrabila za prvi predmet, ki ji je prišel pod roke, to je bila lesena palica, s katero je nasilneža tako zelo nabutala, da je kraj napada zapustil na nosilih. Xiao je na spletu sprožila val sočutja, saj se je izkazalo, da je bolnišnico zapustila že po najosnovnejši oskrbi, saj si nadaljnje zdravstvene nege ni mogla privoščiti; da bo že sama poskrbela za podplutbe okoli oči, je vztrajala, pri tem pa ji je oporo ponudila vnukinja. Že čez nekaj dni pa jo je do solz ganila dobrota številnih Američanov, ki so sklenili žrtvi absurdnega napada olajšati okrevanje in omogočiti vrhunsko zdravstveno oskrbo: skupno so namreč zanjo zbrali dobrih 800 tisoč evrov!Toda Xiao, čeprav je izjemno hvaležna za dragoceno namero in sočutje, denar zavrača: svoji družini je zabičala, da morajo podarjeno nameniti organizacijam za boj proti rasizmu in nasilju nad azijskimi priseljenci v ZDA. Kot je pojasnila, sovraštva ni doživela prvič, tako je bilo tudi pred desetletji, ko je zapustila domovino v upanju na boljše življenje v obljubljeni deželi, ki pa je bila vse prej ko to. A dolga leta je spala kolikor toliko mirno, dokler ni sveta zajela pandemija, krivdo zanjo pa so številni Američani naprtili kar migrantom. »Vse to sovraštvo me je zelo razžalostilo. Kot skupnost ne smemo več dopuščati takšnih dejanj, zato bom vsa podarjena sredstva namenila boju za enakost v naši družbi,« je skupaj z družino izjavila pogumna Xiao.