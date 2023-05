Prestrašeni vozniki na avtocesti: tovornjakar vozil v napačno smer (VIDEO)

Voznik tovornjaka, ki je te dni pri Brezničkem Humu na Hrvaškem na avtocesti zapeljal v napačno smer, je 37-letni državljan Romunije.

Privedli so ga na prekrškovni oddelek občinskega sodišča v Varaždinu, kjer mu grozi skupno 6480 evrov denarne kazni in 120 dni zapora.

Prepovedana smer

Policisti so v sredo prejeli kar nekaj prijav o vozniku, za koga gre, pa so hitro ugotovili. Izsledili so ga in ugotovili, da se je Romun iz smeri cestninske postaje Breznički Hum vključeval v promet na zahodnem pasu v smeri Varaždina v prepovedani smeri.

»Hkrati se je na avtocesti s fizično ločenima pasovoma za promet vozil, čeprav mu to ni bilo dovoljeno, gibal po delu ceste, namenjenem prometu vozil iz nasprotne smeri v nasprotno oziroma prepovedano smer. Takrat je z vzvratno vožnjo začel polkrožno ovinek, ne da bi se pred tem prepričal, ali to lahko stori brez ogrožanja drugih udeležencev v prometu ali premoženja. Pri tem ni upošteval smeri gibanja in položaja svojega vozila, zato je z zadnjim delom priklopnika trčil v zaščitno ograjo. Po prometni nesreči je voznik z omenjenim tovornim vozilom zapustil kraj prometne nesreče, ne da bi pustil podatke o sebi in vozilu, s katerim je povzročil prometno nesrečo,« so sporočili iz varaždinske policijske uprave.

Ko so ga policisti našli in prijeli, je 37-letnik odklonil alkotest. Za storjene prekrške mu grozi globa v skupni višini 6480 evrov, 120 dni zapora in izrek varstvenega ukrepa prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Hrvaške za naslednji dve leti, poroča 24.sata.hr.