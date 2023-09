Presenetil je vse: na tekmo je prišel kar z aligatorjem (VIDEO)

Si predstavljate, da pridete na neko športno prireditev in se blizu vas pojavi aligator? Verjetno bi bili nad videni vsaj presenečeni, če ne celo šokirani. A kot je na družbenem omrežju X zapisal voditelj Howard Eskin, se je prav to zgodilo na bejzbol tekmi lige MLB, na kateri je igrala ekipa Philadelphia Phillies. Kot je zapisal, je navijač želel priti na tekmo s svojim aligatorjem.

Na omrežju X so se znašli tudi video posnetki tega aligatorja. Kot so zapisali na profilu The Philly Captain, aligatorju ni uspelo priti do igrišča. Kot lahko vidimo na posnetkih, je žival relativno majhna. Aligatorji so lahko še precej večji.

Po poročanju hrvaškega portala 24sata, je omenjeni aligator zelo poznan javnosti, najdemo ga lahko tudi na TikToku. Tam ima že več kot 115 tisoč sledilcev.

Na TikToku lahko vidimo, da je zelo miroljuben. Bolj, kot bi si mislili. Ljudje ga imajo v naročju njemu pa to več kot očitno prija. Njegov profil najdete pod uporabniškim imenom wallythealligator.

Da so lahko nekatere divje živali, ki jih imamo v osnovi za zelo nevarne, do človeka tudi prijazne, lahko vidimo na posnetkih, ki jih na instagramu objavlja Kody Antle. Na njih se Kody zelo prijateljsko druži s takšnimi živalmi. Je pa dejstvo, da on z njimi zna delati. Če bi jih prijel v roke kdo drug, bi bil lahko rezultat popolnoma drugačen.