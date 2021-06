Presenečenje iz nemške kopalnice: tam je to normalno (FOTO)

Čeprav spadajo v isti civilizacijski krog, navade nekaterih evropskih kultur pogosto presenetijo druge. Tako je nemška in tudi slovenska navada, da imamo pralni stroj v kopalnici, presenetila nekatere uporabnike twitterja, potem ko je neka ženska sporočila, da je v Nemčiji normalno, da pralni stroj stoji v kopalnici, ne pa v kuhinji, kot je običaj v nekaterih delih sveta, tudi v Veliki Britaniji.»V Nemčiji je normalno, da imate pralni stroj v kopalnici, ne pa v kuhinji, kamor zagotovo ne spada,« je zapisala. Mnogi so napisali, da je to v navadi tudi v njihovih državah, medtem ko so nekateri podali argumente, zakaj naj bo pralni stroj vedno v kuhinji.Vaš komentar?