Preroška opozorila Nikole Tesle: »Najhujše šele prihaja«

Genialni um Nikole Tesle še vedno navdušuje svet. Čeprav je umrl pred več kot 80 leti, je bila njegova vizija prihodnosti tako natančna, da mnogi verjamejo, da je videl stvari, ki jih preostali svet niti slutil ni.

Najbolj vznemirjajo raziskovalce njegovih zapiskov predvsem Teslova opozorila glede prihodnosti človeštva.

Nekateri avtorji in teoretiki trdijo, da Tesla ni razmišljal le o tehnologiji – videl naj bi veliko širšo sliko. In po njegovih besedah bi lahko naslednjih 10 let spremenilo vse.

Avtomatizacija in izguba delovnih mest

Tesla je že v začetku 20. stoletja govoril o strojih, ki bodo nadomestili človeka pri vsakodnevnem delu. Danes umetna inteligenca, roboti in algoritmi že prevzemajo ogromno število služb – od proizvodnje do storitev. Elon Musk se s tem popolnoma strinja in kot ustanovitelj družbe Tesla, Inc., vodilnega proizvajalca električnih in avtonomnih vozil, uresničuje to vizijo. Teslina avtonomna vozila uporabljajo napredne AI sisteme, ki omogočajo vožnjo brez volana in zmanjšujejo potrebo po fizičnem nadzoru.

Neuralink, Muskovo podjetje za razvoj vmesnika med možgani in računalnikom, razvija tehnologijo, ki bi lahko omogočila neposredno komunikacijo med možgani in strojem – kar bi vodilo k »povečanju miselnih sposobnosti« ljudi.

Globalna povezanost – a kakšna je cena?

Tesla je napovedal svet, v katerem bodo ljudje komunicirali brezžično, na daljavo, brez zamud.

Internet in pametne naprave so ta san uresničili, vendar so hkrati prinesli nove težave: odvisnost, nadzor nad informacijami, izgubo zasebnosti.

Energija iz narave in boj za nadzor

Tesla je vse življenje delal na brezžičnem prenosu energije in verjel, da bi morala biti prosta energija dostopna vsem. Čeprav mu je ni uspelo množično uvesti, današnji razvoj obnovljivih virov energije sledi tej zamisli.

A s porastom povpraševanja in podnebnimi spremembami mnogi verjamejo, da bo boj za energijo postal nova svetovna kriza.

Vojne prihodnosti – tihe, a uničujoče

Tesla je opozarjal na razvoj orožja, ki bi lahko uničilo celotna mesta brez enega samega vojaka. Danes so hekerski napadi, kibernetske vojne in elektronske grožnje vse nevarnejši in realnejši.

Nov svetovni red in boj za človeško zavest

Tesla je verjel, da bo nekoč prišlo do »duhovne revolucije«, v kateri se bo moralo človeštvo odločiti: tehnologija kot sredstvo svobode – ali nadzora.

Nekateri avtorji menijo, da nas do leta 2035 čaka »reset« svetovnega reda – bodisi skozi ekonomski kolaps, podnebne krize ali družbene nemire, poroča informer.rs.