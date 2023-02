Prerokbe Babe Vange za leto 2023 se že uresničujejo?!

Bolgarska prerokinja Baba Vanga je »videla svet« do leta 5079 – ko je napovedala »konec sveta«! Vanga naj bi prerokovala smrt princese Diane, zloglasni konec Hitlerja in Stalina, napad na nakupovalno središče v New Yorku, razpad ZSSR, napovedi za leto 2023 pa niso ravno dobre, pišejo tuji mediji.

1. Sprememba Zemljine orbite

Napovedala je, da bo leta 2023 Zemljina orbita doživela spremembo. O podrobnostih prerokinja ni pisala, a se domneva, da bi bile uničujoče posledice, če bi se to dejansko zgodilo.

Če se poruši ravnovesje planeta, bi lahko prišlo do neželenih in izjemno škodljivih sprememb podnebja in morske gladine. Če bi se planet Zemlja približal Soncu, bi to povzročilo hitro taljenje ledenikov, dvig gladine morja in globalno krizo. Če pa bi se planet še bolj oddaljil od Sonca, bi vstopili v ledeno dobo z dolgimi urami teme, kar bi povzročilo povsem drugačen niz katastrofalnih učinkov za življenje na Zemlji.

2. Razvoj biološkega orožja

Prerokinja je napovedala, da bo »velika država« izvajala študije biološkega orožja na ljudeh, kar bi povzročilo smrt na tisoče ljudi. Konvencija Združenih narodov o biološkem orožju trenutno prepoveduje te vrste poskusov. Kljub temu obstajajo nekatere države, za katere se domneva, da na skrivaj že vodijo potencialne tovrstne oddelke.

3. Jedrska eksplozija

Vanga je opozorila tudi na drugo strašno prerokbo – morebitno eksplozijo jedrske elektrarne. Ta srhljiva napoved prihaja po njeni domnevni napovedi černobilske katastrofe in v kontekstu svetovne zaskrbljenosti zaradi razmer v Ukrajini. Že najmanjša napaka v jedrski elektrarni Zaporožja bi lahko povzročila katastrofo, ki bi imela hude posledice za številne evropske države.

4. Sončne nevihte

Bolgarska jasnovidka je napovedal prihod sončne nevihte v takšnem obsegu, kakršnih na planetu Zemlja še ni bilo. Sončne nevihte že od nekdaj vzbujajo skrb znanstvenikov in vesoljskih raziskovalcev, saj imajo lahko ogromne posledice na Zemlji. Ta nevihta lahko zadene Zemljo in povzroči radijski izpad ter izpade električne energije.

5. Konec naravnega poroda in začetek laboratorijskih porodov

Napoved Babe Vange za leto 2023 vključuje konec naravnega človeškega rojstva in začetek življenja, spočetega v laboratoriju. Voditelji in medicinski strokovnjaki bi lahko odločali o tem, kdo se bo rodil, starši pa bi lahko prilagodili njegove lastnosti in videz, kot sta barva las in oči. To je vsekakor ena njenih najbolj nenavadnih napovedi in podžiga strah pred padcem rodnosti, pišejo tuji mediji. Njene prerokbe se tu ne končajo, njene tako imenovane napovedi gledajo precej dlje v prihodnost – vse do leta 4599, ko verjame, da bo človeštvo doseglo nesmrtnost, sledi pa trditev, da bodo ljudje leta 5078 zapustili naše vesolje.