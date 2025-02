Prerokba Babe Vange povzročila strah in paniko: To leto prinaša propad

Po besedah Babe Vange nam tekoče leto prinaša drastične spremembe na globalni ravni, ki grozijo, da bodo spremenile tok človeške zgodovine! Naša celina bo, glede na njene napovedi, postala redko poseljena, trenutno stanje v Ukrajini, ki je terjalo milijone življenj, pa bo dobilo zloveščo razsežnost in bo nedvomno vplivalo na prihodnost celotne Evrope!

Geopolitične napetosti med Natom in Rusijo, ki smo jim priča po vojni v Ukrajini, bi se lahko še stopnjevale, kar bo, kot je opozorila Baba Vanga, prispevalo k razpadu stabilnosti Evrope in njene prihodnosti. Ko govorimo o poseljenosti celine, se zavedamo demografske krize, ki traja že desetletja – prebivalstvo se množično stara, mlada generacija pa se zmanjšuje.

Če izvzamemo vojno v Ukrajini, lahko opazimo, da se vse več ljudi seli zaradi podnebnih sprememb, ki so zajele ves svet, še posebej Evropo!

Uresničitev Vanginih prerokb

Baba Vanga si je pridobila neverjetno priljubljenost med ljudmi, ko so se nekatere njene prerokbe uresničile, zaradi česar so mnogi začeli verjeti, da njene besede niso zgolj plod domišljije!

Ta bolgarska mistikinja je napovedala veliko tragedijo, ki se je zgodila leta 2000, ko je podmornica "Kursk" potonila in vzela 118 življenj. To je opisala z besedami: »Kursk bo potopljen z vodo.«

Poleg tega je Vanga napovedala, da bodo 'jeklene ptice' napadle Ameriko, kar se je kasneje povezalo z napadom 11. septembra 2001, ko so letala trčila v Svetovni trgovinski center.

Posebej zanimiva je tudi njena napoved, da bodo ZDA izvolile prvega temnopoltega predsednika.

Še ena v vrsti tragičnih prerokb je bilo umor Indire Gandhi, ki ga je Vanga povezovala z 'žafranasto obleko'. Prav njen sari je bil te barve, ko je bila leta 1984 umorjena.

Na koncu pa je še posebej srhljiva napoved njene lastne smrti 11. avgusta 1996.

Baba Vanga je govorila, drugi so jo pozorno poslušali, a niso razumeli njenih opozoril. Šele ko so se njene vizije uresničile, so ljudje doumeli, kaj je s tem mislila.