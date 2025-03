Ta študentka želi preprečiti otipavanje prsi

Tilly Cripwell, študentka in ulična glasbenica, se zavzema za zaščito kipa Molly Malone, priljubljene turistične atrakcije v Dublinu. Ta bronasti kip, ki ga je ustvarila kiparka Jeanne Rynhart, prikazuje mlado prodajalko rib, ki je postala mestna legenda in jo opeva neuradna himna Dublina, pesem Molly Malone. Zaradi izrezanega dekolteja in vraže, ki pravi, da dotikanje Mollyjinih prsi prinaša srečo, turisti in obiskovalci bronasto žensko nenehno grabijo na neprimernem mestu.

Dotikov je bilo v zadnjih 15 letih toliko, da je kip tam izrazito svetlejši. Cripwellova se je odločila, da bo temu nespodobnemu vedenju naredila konec.

Prijem za srečo FOTO: Peterspiro/Getty Images

»Glavna stvar, ki me moti, je, da je to zelo slab zgled vedenja do žensk v družbi,« je dodala. S kampanjo #LeaveMollymAlone, ki jo je začela februarja lani, si prizadeva za zaščito kipa in ozaveščanje javnosti o neprimernem vedenju turistov. Poleg tega je ustvarila novo verzijo pesmi Molly Malone, v kateri opozarja na problematiko in poziva ljudi, naj spoštujejo kip in njegovo zgodbo. Mestnemu svetu Dublina je predlagala, da bi kip postavili na višji podstavek, poleg tega si želi vnovičnega patiniranja, da bi se zabrisale sledi obrabe na prsih.

Mestni svet je izrazil pripravljenost na sodelovanje in se je s študentko že sestal, vendar konkretnih sprememb za zdaj ni napovedal. Cripwellova je z akcijo vzbudila precej pozornosti. Na spletu, kjer objavlja svoje nastope, tudi zbira denar, kar ji bo pomagalo, da bo v svojem boju vztrajala še naprej.