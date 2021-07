Prepovedali znojenje pri teku

6 kilometrov na uro je največja dovoljena hitrost.

Počasna glasba, zgolj lahkoten tek

Telovadnice morajo zapreti vrata ob desetih zvečer.

Večkrat smo stisnili zobe in se sprijaznili s protikoronskimi ukrepi, a kar je preveč, je preveč. Tako se za glavo držijo v Južni Koreji, kjer so oblasti predrzno posegle celo v telesno vadbo.V fitnes centrih namreč ni več dovoljeno urjenje telesa ob hitrih ritmih glasbe, saj se tako preveč potimo in prehitro dihamo. Ter izločamo več morebiti kužnih aerosolov.Dovoljenih je največ 120 udarcev na minuto, omejitev pa velja za skupinske vadbe, kot sta aerobika in spinning, ki po mnenju nekaterih strokovnjakov pomenita veliko grožnjo pri širjenju okužb, teh pa je v Južni Koreji čedalje več., predsednik vlade, tako opozarja, da je skrajni čas za odločno ukrepanje, da se prepreči vnovični razmah bolezni, tvegane pa naj bi bile prav oblike vadbe, ki se izvajajo ob hitrih ritmih.Omejili so tudi hitrost tekalnih stez, zdaj se je mogoče uriti le pri šestih kilometrih na uro, kar pa je za mnoge obiskovalce fitnesov popoln absurd. Kdaj se kdo znoji in globoko diha, je stvar vsakega posameznika, takšne omejitve bodo zanesljivo vnesle samo zmedo, želenega učinka pa ne bo, so prepričani številni lastniki fitnes centrov, ki prav tako ne razumejo, kako bodo lahko nadzorovali izbor glasbe: sami že lahko predvajajo izbor po zaukazanih smernicah, a številni uporabniki naprav si glasbo predvajajo prek slušalk, ki pa jih pristojni v telovadnicah seveda ne smejo pregledovati, kar torej onemogoča učinkovit nadzor.Ljudje potrebujejo veselo razpoloženje, ki ga prinese živahna glasba, in dobro počutje, ki ga zagotavlja učinkovita vadba, zato je večina prepričanih, da nove omejitve ne bodo prinesle nič dobrega. Mnogi se jezijo tudi zato, ker po novem ne smejo v telovadnici nepretrgano preživeti več kot dve uri, športni objekti se morajo zapreti do 22. ure, tam pa se je prepovedano tudi prhati.