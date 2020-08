Predčasno se je vrnila iz službe in v spalnici našla moža in taščo

Policija v Fitchburgu v Massachusettsu je aretirala 64-letno žensko in njenega 21 let mlajšega sina, potem ko je policija od žene prejela informacije, da sta imela spolni odnos. Žena Tonyja Lavoya iz službe prišla predčasno, saj se ni počutila dobro, po vstopu v spalnico pa je imela kaj videti. Sin je ležal nad materjo, medtem ko je glasno stokala, poroča Kurir, ki povzema lokalna časopisa The Sentinel in Enterprise.



Pretresena žena je odhitela iz hiše in takoj poklicala policijo, čeprav je vedela, da bi to lahko drago stalo tako moža kot njegovo mamo. Po zakonu zvezne države Massachusetts se namreč incest kaznuje z dvema letoma in pol do 20 let.



Ko so policisti prišli na kraj dogodka, so bili tudi zmedeni, ker takšnega primera še niso imeli. Tonyja so vprašali, kaj se je zgodilo in če sta z materjo to počela prvič. Ta naj bi pritrdil.



Mama in sin sta bila ta teden spoznana za kriva, ni pa še jasno, koliko zaporne kazni ju je doletelo. Tonyjeva žena je po dogodku vložila zahtevek za ločitev.