Pred Dubrovnikom zasidrani Bezos ni plačal niti evra

Medtem ko povprečni lastniki ladje svoje plovilo po pravilih zasidrajo v pristanišču in plačujejo pristojbine, je izogibanje pristaniščem priljubljen šport milijarderjev.

Ti, kljub vsemu denarju, ki ga premorejo, brez zadrege uporabljajo vse mogoče načine zmanjševanja stroškov za svoje počitnikovanje na luksuznih jahtah. Za najnovejši primer takšnega ravnanja je poskrbel ustanovitelj Amazona Jeff Bezos, ki je svojo skoraj 500 milijonov evrov vredno superjahto Koru zasidral v bližini Dubrovnika, natančneje ob obali Cavtata.

Bezos jo je zasidral na Hrvaškem v dneh pred poroko v Benetkah in po njej. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Namesto da bi se privezal v pristanišču ali marini, kjer bi moral plačevati visoke pristojbine, je jahto zasidral na območju izven uradnega pristaniškega območja, kar mu je omogočilo, da se je izognil pristaniškim stroškom. Nemara ga je nedavna poroka v Benetkah, za katero naj bi zapravil 12 milijonov evrov, tako udarila po žepu, da je bila tudi v primerjavi s tem malenkostna vsota v pristanišču preveč za njegovo denarnico.

Sidrišče pred Cavtatom

Ta taktika ni novost med bogatimi lastniki jaht. Ruski milijarder Roman Abramovič je na primer uporabljal podobno metodo. Njegova jahta je bila pred Cavtatom zasidrana kar dva meseca, pri čemer je plačal zgolj letno vinjeto. Hrvaški portal Morski HR je že leta 2023 opozoril na tovrstne primere in objavil posnetke več jaht, ki so na tem območju zasidrane dlje, pri tem pa izkoriščajo vrzeli v zakonodaji.

Sidrišče pred Cavtatom ne spada v območje upravljanja pristaniške uprave, zato lastnikom jaht ni treba plačevati pristaniških pristojbin, čeprav so njihova plovila pogosto vredna več deset ali sto milijonov evrov. Gostje z zasebnimi letali pristanejo na letališču v Dubrovniku, od koder jih do jaht loči le nekaj minut vožnje in se nato s čolni odpravijo na jahte.

Jahta Koru lahko sprejme do 18 gostov, za posadko pa je predvidenih kar 40 mest. Uvrščena je na 32. mesto na lestvici največjih jaht na svetu. Bezos letno za vzdrževanje nameni približno 22 milijonov evrov.