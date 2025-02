Prebivalci brez predaha branijo 150-letni hrast, ki ga hoče občina posekati

Z mirnimi protesti, taborjenjem, spletno kampanjo in zbiranjem donacij so se prebivalci angleške vasice Wivenhoe uprli napovedani sečnji ljubega jim drevesa. Sto petdeset let stari hrast naj bi se občina odločila posekati zaradi pritožb okoliških prebivalcev, ki tožijo, da bi njegove korenine lahko poškodovale njihovo nepremičnino. V vse skupaj je vpletena zavarovalnica, ki je ena glavnih pobudnic za čim hitrejšo odstranitev drevesa, saj bi morebitna škoda, ki bi jo povzročilo, še najbolj izpraznila njen tekoči račun.

Lokalne pletilje so mu celo nakvačkale oblekico.

A lokalni prebivalci se ne dajo. Odločili so se, da bodo obstoj drevesa, ki mu pravijo hrast starega kralja Jurija, branili z vsemi silami. Tako so prek spleta začeli zbirati denar za pravdne stroške, s katerimi se bodo na sodišču borili proti odločitvi občine in zavarovalnice, sečnjo pa fizično preprečujejo s taborjenjem pod njegovo krošnjo. Lokalni otroci so se v akcijo vključili z risanjem drevesa in izdelovanjem plakatov proti sečnji, mojstrice pletenja pa so hrastu izdelale nekakšno pleteno oblekico ter jo ovile okoli njegovega debla. Kraj sicer mirnih protestov so pred kratkim obiskali tudi policisti. Poklicali so jih lastniki podjetij s prostori v okolici drevesa, ki so tožili, da protestniki, večina jih je že v zlatih letih, odganjajo njihove potencialne stranke.

Ne nameravajo odnehati. Foto: Duncan Bilko Boon/facebook

»Ne protestiram, temveč ščitim veličastno drevo,« je svoje vztrajanje pojasnila 60-letna Rina Isaacson in dodala, da so ljudje prihajali k drevesu tudi ob dneh, ko so divjale nevihte. Kot je povedala, so na prizorišču 24 ur na dan vse dni v tednu. »Nesposobnost občinarjev, da bi zadevo, ki traja že več mesecev, uredili, je prav depresivna. To so ljudje, ki jih izvolimo, da skrbijo za interese vasi, in zdi se mi, da pogosto uberejo le linijo najmanjšega odpora,« pravi 74-letni nekdanji potapljač Patrick Handscombe, ki je nekoč živel v bližini drevesa.

Protestniki, ki jim je na spletu uspelo zbrati že več kot 7000 funtov (okoli 8400 evrov), upajo, da bodo navsezadnje le dosegli svoje s pomočjo pravnih sredstev.